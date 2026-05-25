Aserbaidschanischer Außenminister zu Arbeitsbesuch in den Vereinigten Staaten

Baku, 25. Mai, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister, Jeyhun Bayramov, ist am 25. Mai zu einem Arbeitsbesuch nach New York in den Vereinigten Staaten gereist.

Dies teilte der Pressedienst des Außenministeriums AZERTAC mit.

Im Rahmen des Besuchs wird Minister Bayramov am 26. Mai an einer hochrangigen Sitzung des UN-Sicherheitsrates zum Thema „Wahrung der Ziele und Grundsätze der UN-Charta und Stärkung des UN-zentrierten internationalen Systems“ teilnehmen und dort eine Rede halten. Darüber hinaus sind Treffen mit hochrangigen Vertretern vorgesehen.