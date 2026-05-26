Berufungsverfahren gegen armenische Angeklagte in Baku beginnt

Baku, 26. Mai, AZERTAC

In der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku hat das Berufungsverfahren gegen mehrere armenische Staatsbürger begonnen, die wegen Kriegsverbrechen und weiterer schwerer Straftaten verurteilt worden waren.

Nach Angaben des Gerichts richtet sich die Berufung unter anderem gegen Urteile gegen Arayik Harutyunyan, Arkadi Ghukasyan, Bako Sahakjan, Davit Ishkhanyan und David Babayan. Den Angeklagten werden unter anderem Verbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit, Terrorismus sowie weitere Delikte im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan vorgeworfen.

Das Verfahren wird vor dem Berufungsgericht in Baku unter Vorsitz von Richter Elmar Rahimov verhandelt. Mehrere Angeklagte waren zuvor vom Militärgericht zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Andere erhielten Haftstrafen zwischen 15 und 20 Jahren.