Opec+Länder beschließen, die Ölförderquote für Juli um 188.000 Barrel pro Tag anzuheben

Baku, 8. Juni, AZERTAC

Die Opec+-Mitgliedstaaten haben beschlossen, die Ölförderquote für Juli um 188.000 Barrel pro Tag anzuheben. Das sei in einer Videokonferenz der Ölminister der wichtigsten Länder beschlossen worden, hieß es in einer Erklärung der Organisation erdölexportierender Länder und ihrer Partner (Opec+). Zu diesen gehören Saudi-Arabien, Russland, Irak, Kuwait, Kasachstan, Algerien und Oman.

Die Erhöhung diene „einer Stabilisierung des Ölmarktes“, hieß es offiziell als Begründung. Die sieben Länder sähen aber auch eine Gelegenheit, „ihre Gewinne in einer Zeit historisch hoher Ölpreise zu steigern“, wie AZERTAC unter Berufung auf ausländischen Massenmedien berichtete.

Jorge Léon, Analyst bei Rystad Energy, sagte, der Anstieg der Fördermenge spiele „kaum eine Rolle, solange die Straße von Hormus gesperrt bleibt“. Es mangele auf dem Markt nicht „an Ankündigungen von Förderquoten, sondern an tatsächlichen Barrel, die auch wirklich bewegt werden können“, betonte er. Die angekündigte Erhöhung der Fördermenge um 188.000 Barrel pro Tag sei eher „ein politisches Signal als eine echte Angebotssteigerung“.

Weiter gab Léon zu bedenken, dass sich im Fall einer Öffnung der Straße von Hormus die Angst vor einer Verknappung auf dem Markt schnell in eine Angst vor einem Überangebot verwandeln könne.

Die Spannungen im Zusammenhang mit der Straße von Hormus haben die internationalen Energiemärkte zuletzt deutlich beeinflusst. Nach Berichten über militärische und politische Eskalationen in der Region kam es zeitweise zu Einschränkungen im Schiffsverkehr durch die strategisch wichtige Meerenge.