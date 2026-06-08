Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

WELT

Welttag der Ozeane am 8. Juni

Welttag der Ozeane am 8. Juni

Baku, 8. Juni, AZERTAC

Ozeane unter Druck: Klimawandel, Überfischung und Plastikmüll bedrohen marine Ökosysteme - Die Weltmeere befinden sich in einem tiefgreifenden Wandel. Neben den Folgen des Klimawandels bedrohen insbesondere Überfischung und die zunehmende Vermüllung der Ozeane zahlreiche Meereslebewesen. Vor allem Kunststoffabfälle entwickeln sich zu einer der größten Umweltgefahren unserer Zeit. Zum Welttag der Ozeane am 8. Juni rückt deshalb erneut die Frage in den Mittelpunkt, wie Plastikmüll und Mikroplastik marine Ökosysteme verändern und welche Maßnahmen notwendig sind, um die Meere langfristig zu schützen.

Die Ozeane dienen zunehmend als Sammelbecken für Plastikabfälle – sowohl an der Wasseroberfläche als auch in den Tiefen der Meere. Nach Angaben des WWF im März 2026 befinden sich weltweit inzwischen zwischen 80 und 150 Millionen Tonnen Plastik in den Ozeanen. Jährlich gelangen zusätzlich rund 19 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle in Gewässer und Meere. Umweltorganisationen und internationale Institutionen warnen zudem davor, dass sich die Menge an Plastikmüll in den Ozeanen bis 2050 so massiv erhöhen könnte, dass es nach Gewicht berechnet mehr Plastik im Meer gäbe als Fische.

Gewaltige Müllstrudel entstehen durch Meeresströmungen - Ein erheblicher Teil des Plastikmülls sammelt sich in subtropischen und äquatorialen Meeresregionen. Dort treffen große Meeresströmungen aufeinander und bilden riesige Wirbel, in denen sich Kunststoffabfälle konzentrieren. Wissenschaftlerinnen haben bislang fünf große Müllstrudel identifiziert: zwei im Atlantik, jeweils einen im Indischen Ozean, im Südpazifik und im Nordpazifik.

Besonders bekannt wurde der sogenannte „Great Pacific Garbage Patch“ im Nordpazifik. Der Ozeanograf Charles Moore entdeckte das Gebiet 1997 zwischen Hawaii und Kalifornien. Inzwischen gilt der Müllstrudel als eines der sichtbarsten Symbole der weltweiten Plastikverschmutzung. Forschende schätzen, dass dort rund 80.000 Tonnen Plastik auf einer Fläche von etwa 1,6 Millionen Quadratkilometern treiben – ein Gebiet, das mehr als viermal so groß ist wie Deutschland.

Plastikabfälle gefährden Tiere in allen Meeresregionen - Die sichtbaren Müllmengen an der Oberfläche machen allerdings nur einen Teil des Problems aus. Schätzungen zufolge sinkt der überwiegende Anteil des Kunststoffs auf den Meeresboden ab. Auf dem Weg dorthin geraten zahlreiche Meerestiere in Gefahr. Meeresschildkröten, Robben, Delfine oder Seevögel verfangen sich häufig in alten Fischernetzen oder Plastikteilen. Viele Tiere halten Kunststoff zudem irrtümlich für Nahrung und sterben an inneren Verletzungen oder sie ersticken.

Auch kleinere Organismen sind betroffen. Da Plastik nur äußerst langsam zerfällt, bleibt es über Jahrhunderte in der Umwelt bestehen. Statt sich biologisch abzubauen, zerlegt es sich in immer kleinere Bestandteile. Dieses Mikroplastik verteilt sich inzwischen in nahezu allen marinen Lebensräumen – von Küstenregionen bis in die Tiefsee und sogar in arktische Gebiete. (3malE)

Klimawandel verändert Lebensräume und Sauerstoffgehalt der Meere - Neben der Vermüllung beeinflusst auch der Klimawandel die Lebensbedingungen in den Ozeanen erheblich. Die Weltmeere nehmen große Mengen Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf. Dadurch bildet sich Kohlensäure, die zur Versauerung der Meere beiträgt. Dieser Prozess beeinträchtigt unter anderem Korallenriffe sowie kalkhaltige Organismen wie Muscheln und Krebstiere.

Zudem verändert die Erwärmung der Ozeane die Verteilung von Sauerstoff und Nährstoffen im Wasser. In verschiedenen Regionen entstehen sauerstoffarme Zonen, die für viele Arten problematisch sind. Zahlreiche Fischarten und andere Meerestiere wandern deshalb zunehmend in kühlere Gewässer ab. Wissenschaftliche Beobachtungen zeigen, dass sich bestimmte Arten inzwischen deutlich weiter nördlich aufhalten als noch vor einigen Jahrzehnten. Auch Quallen, Plankton sowie verschiedene Vogel- und Schildkrötenarten verschieben ihre Lebensräume zunehmend in Richtung der Polarregionen.

Internationales Hochseeabkommen soll die Meere besser schützen - Als wichtiger Schritt zum Schutz der Weltmeere gilt das Hochseeabkommen der Vereinten Nationen, das am 17. Januar 2026 völkerrechtlich in Kraft getreten ist und einen historischen Meilenstein für den Schutz der Weltmeere markiert. Das Abkommen sieht unter anderem vor, bis 2030 mindestens 30 Prozent der Weltmeere unter Schutz zu stellen. Darüber hinaus sollen wirtschaftliche Projekte und Eingriffe in empfindliche Meeresregionen künftig stärker auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft werden.

Umweltschutzorganisationen wie der WWF und Greenpeace bewerten das Abkommen als bedeutenden Fortschritt für den Schutz mariner Ökosysteme. Gleichzeitig weisen sie darauf hin, dass nun vor allem die konsequente Umsetzung entscheidend sei. Parallel laufen zudem internationale Verhandlungen über ein globales Plastikabkommen, mit dem die weltweite Kunststoffverschmutzung langfristig reduziert werden soll.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

Tote bei Erdbeben auf Philippinen - Tsunami-Warnungen wieder aufgehoben
  • 08.06.2026 [16:17]

Tote bei Erdbeben auf Philippinen - Tsunami-Warnungen wieder aufgehoben

Uno-Klimasekretariat warnt vor extremer Hitze bei der Fußball-WM
  • 08.06.2026 [15:50]

Uno-Klimasekretariat warnt vor extremer Hitze bei der Fußball-WM

Opec+Länder beschließen, die Ölförderquote für Juli um 188.000 Barrel pro Tag anzuheben
  • 08.06.2026 [15:06]

Opec+Länder beschließen, die Ölförderquote für Juli um 188.000 Barrel pro Tag anzuheben

Xi Jinping zu Staatsbesuch in Nordkorea
  • 08.06.2026 [12:27]

Xi Jinping zu Staatsbesuch in Nordkorea

Paschinjan: TRIPP-Projekt soll allen Ländern der Region zugutekommen
  • 07.06.2026 [12:19]

Paschinjan: TRIPP-Projekt soll allen Ländern der Region zugutekommen

SpaceX schließt Milliarden-Vertrag mit Google
  • 06.06.2026 [23:01]

SpaceX schließt Milliarden-Vertrag mit Google

Iran-Spieler erhalten US-Visa für Fußball-Weltmeisterschaft
  • 06.06.2026 [10:31]

Iran-Spieler erhalten US-Visa für Fußball-Weltmeisterschaft

Erster Nordkorea-Besuch von Chinas Staatschef Xi seit 2019 angekündigt
  • 05.06.2026 [17:12]

Erster Nordkorea-Besuch von Chinas Staatschef Xi seit 2019 angekündigt

Präsident Putin: Am gegenwärtigen außenpolitischen Kurs Jerewans ist nichts Außergewöhnliches
  • 05.06.2026 [01:39]

Präsident Putin: Am gegenwärtigen außenpolitischen Kurs Jerewans ist nichts Außergewöhnliches

Serbischer Sportminister zu Besuch in Aserbaidschan

  • [19:47]

Außenminister: Keine Unterbrechung bei Projekten zwischen Aserbaidschan, Türkei und Georgien

  • [19:39]

Aserbaidschanische Parlamentssprecherin lädt Vietnam zur aktiven Teilnahme am parlamentarischen Netzwerk der Bewegung der Blockfreien Staaten ein

  • [19:11]

Aserbaidschans Premierminister trifft vietnamesischen Generalstaatsanwalt

  • [18:23]

Welttag der Ozeane am 8. Juni

  • [18:17]

Außenminister von Aserbaidschan, der Türkei und Georgien treffen sich in Istanbul

  • [18:07]

Maka Botchorischwili: Positive Dynamik zwischen Aserbaidschan und Armenien wird zum Frieden in der Region beitragen

  • [18:07]

Aserbaidschan: 888 Kinder seit 2019 adoptiert

  • [17:55]

Tage der Aserbaidschanischen Kultur in Turkmenistan wurden mit einem Konzert des Staatlichen Tanzensembles abgeschlossen

  • [17:22]

Hakan Fidan: Türkisch-armenischer Normalisierungsprozess wird in enger Abstimmung mit Aserbaidschan fortgesetzt

  • [17:07]

Tote bei Erdbeben auf Philippinen - Tsunami-Warnungen wieder aufgehoben

  • [16:17]

Uno-Klimasekretariat warnt vor extremer Hitze bei der Fußball-WM

  • [15:50]

Aserbaidschanischer Para-Taekwondo-Kämpfer gewinnt Gold in Deutschland

  • [15:32]

Opec+Länder beschließen, die Ölförderquote für Juli um 188.000 Barrel pro Tag anzuheben

  • [15:06]

La Liga: Mourinho bekommt gigantische Transfer-Geschenke von Real

  • [13:01]

ANAMA: Vorige Woche mehr als 1 Tausend ha. Land von Minen und Blindgängern geräumt

  • [13:00]

Drei Medaillen für aserbaidschanische Judoka in Tallinn

  • [12:43]

La Liga: Pérez bleibt Real-Präsident

  • [12:33]

Xi Jinping zu Staatsbesuch in Nordkorea

  • [12:27]

Aktuelle Edelmetallpreise: Gold und Silber

  • [12:16]

Aserbaidschan stärkt Wirtschaftskooperation in St. Petersburg

  • [11:15]

Ölpreise an Börsen zugelegt

  • [11:06]

Aserbaidschans Außenminister zu Arbeitsbesuch in der Türkei

  • [10:42]

Festival für Oldtimer und Sportwagen in Baku beendet

  • [00:01]

Angriff im Asowschen Meer: Zustand verletzter Aserbaidschaner stabil

  • 07.06.2026 [18:04]

Weltcup in Baku: Gold für aserbaidschanische Akrobatik-Gymnastinnen

  • 07.06.2026 [18:01]

Aserbaidschan präsentiert sich beim Null-Abfall-Forum in Istanbul

  • 07.06.2026 [12:27]

Paschinjan: TRIPP-Projekt soll allen Ländern der Region zugutekommen

  • 07.06.2026 [12:19]

Kulturtage: Fotoausstellung über Aserbaidschan in Arkadag eröffnet

  • 07.06.2026 [12:14]

Umweltkooperation: Botschafter wirbt für Partnerschaft zwischen Nord- und Südeuropa

  • 07.06.2026 [12:09]

Forum in Hamburg: Aserbaidschanische Ingenieure beraten über Smart Cities

  • 07.06.2026 [12:03]

Tennis: Alexander Zverev will bei French Open ersten Grand-Slam-Titel gewinnen

  • 07.06.2026 [11:55]

French Open: Mirra Andrejewa gewinnt Finale gegen Maja Chwalinska

  • 06.06.2026 [23:23]

SpaceX schließt Milliarden-Vertrag mit Google

  • 06.06.2026 [23:01]

Aserbaidschans U21 besiegt Bahrain deutlich

  • 06.06.2026 [22:53]

Aserbaidschan und Moldau bauen Zusammenarbeit im Agrarsektor aus

  • 06.06.2026 [22:44]

Chinesische Studenten präsentieren aserbaidschanische Kultur beim Festival „Kulturen der Völker der Welt“

  • 06.06.2026 [22:35]

Aserbaidschan und Turkmenistan wollen kulturelle Zusammenarbeit ausbauen

  • 06.06.2026 [22:18]

Aserbaidschan beim Zero-Waste-Forum in Istanbul stark vertreten

  • 06.06.2026 [22:01]

Außenministerium nennt Zahl der Toten und Verletzten nach Drohnenangriffen im Asowschen Meer

  • 06.06.2026 [21:48]

Außenministerium: Konsularische Hilfe für beim Drohnenangriff im Asowschen Meer verletzte aserbaidschanische Staatsbürger wird geleistet

  • 06.06.2026 [21:27]

Präsident der Österreichisch-Aserbaidschanischen Handelskammer ausgezeichnet

  • 06.06.2026 [18:20]

Russischer Vizeaußenminister: Öffnung von Grenzen ist entscheidend für Verkehrsanbindung im Südkaukasus

  • 06.06.2026 [17:30]

Experte: Wasserstoffenergie könnte nächste Phase der Energiepartnerschaft zwischen VAE und Aserbaidschan sein

  • 06.06.2026 [16:30]

Aserbaidschan nimmt am Programm „AI Leaders 2026“ in Kasachstan teil

  • 06.06.2026 [15:30]

Offizielle: Auto-Festival am Ufer des Kaspischen Meeres stößt auf großes Interesse

  • 06.06.2026 [14:39]

In Nachitschewan Getreideernte begonnen

  • 06.06.2026 [14:06]

Präsident von Turkmenistan bekräftigt enge Zusammenarbeit mit Aserbaidschan

  • 06.06.2026 [13:56]

Festival für Oldtimer und Supersportwagen auf dem Bakuer Boulevard eröffnet

  • 06.06.2026 [13:51]

Aserbaidschans Landwirtschaftsminister zu Besuch in der Türkei

  • 06.06.2026 [13:42]

Botschafter: Aserbaidschan bekräftigt regionale Zusammenarbeit durch konkrete Maßnahmen

  • 06.06.2026 [12:20]

Empfang zum Unabhängigkeitstag Aserbaidschans in Turkmenistan veranstaltet

  • 06.06.2026 [12:17]

„Großkaukasus-Biosphärenreservat“ Aserbaidschans in UNESCO-Weltnetzwerk aufgenommen

  • 06.06.2026 [11:52]

Ausstellung „Perlen des nationalen Erbes Aserbaidschans“ in Turkmenistan eröffnet

  • 06.06.2026 [10:42]

Iran-Spieler erhalten US-Visa für Fußball-Weltmeisterschaft

  • 06.06.2026 [10:31]

Deutschlands Fußballerinnen lösen Ticket für WM 2027 in Brasilien

  • 06.06.2026 [10:22]

Tennis: Alexander Zverev erreicht Finale der French Open

  • 06.06.2026 [10:18]

Aserbaidschanisches Öl wird für 99 Dollar verkauft

  • 06.06.2026 [10:14]

Aserbaidschan richtet Weltumwelttag in Baku aus

  • 05.06.2026 [21:07]

Erklärung der Kommission der Milli Majlis gegen ausländische Einmischung und hybride Bedrohungen zur gezielten Informationsprovokation von CNN

  • 05.06.2026 [20:52]

Minister: Rückgang des Wasserstands des Kaspischen Meeres bleibt eine zentrale umweltpolitische Priorität

  • 05.06.2026 [19:55]

Zentralbanken von Aserbaidschan und Ungarn unterzeichnen Absichtserklärung

  • 05.06.2026 [19:42]

Im Zoo von Baku zwei Amur-Tigerbabys geboren

  • 05.06.2026 [18:48]

Internationaler Tag der Umwelt am 5. Juni

  • 05.06.2026 [18:11]

In Baku Gedenken an Märtyrer-Journalisten Maharram Ibrahimov begangen

  • 05.06.2026 [18:05]

Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent nachgegeben

  • 05.06.2026 [17:31]

Aserbaidschanisch-deutscher Wirtschaftsrat könnte gegründet werden

  • 05.06.2026 [17:16]

Real-Präsident Pérez plant wohl Mega-Angebot für Olise

  • 05.06.2026 [17:15]

Wirtschaft in der Eurozone schrumpft überraschend

  • 05.06.2026 [17:13]

Erster Nordkorea-Besuch von Chinas Staatschef Xi seit 2019 angekündigt

  • 05.06.2026 [17:12]

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva gratulierte der aserbaidschanischen Minifußball-Nationalmannschaft

  • 05.06.2026 [16:39]

Offizielles Baku erwartet von CNN eine Richtigstellung unbegründeter Behauptungen

  • 05.06.2026 [16:07]

Medienentwicklungsagentur: CNN-Bericht über Aserbaidschan ist grobe Informationsmanipulation

  • 05.06.2026 [15:20]

Präsident Ilham Aliyev: Saubere Umwelt und Ziel des „grünen Wachstums“ als eine von fünf zentralen nationalen Prioritäten festgelegt

  • 05.06.2026 [15:10]

Außenministerium Aserbaidschans veröffentlicht Erklärung zum Drohnenangriff auf Schiffe mit aserbaidschanischen Staatsbürgern im Asowschen Meer

  • 05.06.2026 [14:48]

Aktuelle Edelmetallpreise: Gold und Silber

  • 05.06.2026 [11:45]

Beim Abspielen der Hymne wird es voll auf dem Platz

  • 05.06.2026 [11:40]

Präsident Ilham Aliyev gratuliert Nationalmannschaft zum EM-Titel im Minifußball

  • 05.06.2026 [10:48]

Preis von Azeri Light kostet mehr als 100 US-Dollar

  • 05.06.2026 [10:27]

Präsident Putin: Am gegenwärtigen außenpolitischen Kurs Jerewans ist nichts Außergewöhnliches

  • 05.06.2026 [01:39]

Aserbaidschans Minifußball-Nationalmannschaft zum Europameister gekrönt

  • 05.06.2026 [01:29]
Russischer Präsident dankt Präsident Ilham Aliyev für Unterstützung bei Lieferung humanitärer Hilfe in den Iran VIDEO

Russischer Präsident dankt Präsident Ilham Aliyev für Unterstützung bei Lieferung humanitärer Hilfe in den Iran VIDEO

Wladimir Putin: Russland hat stets sehr gute Beziehungen zu Aserbaidschan gehabt und pflegt diese weiterhin VIDEO

Wladimir Putin: Russland hat stets sehr gute Beziehungen zu Aserbaidschan gehabt und pflegt diese weiterhin VIDEO

Estland sieht Potenzial für engere Zusammenarbeit mit Aserbaidschan im Bereich Cybersicherheit

  • 04.06.2026 [21:01]

Außenminister Aserbaidschans und Irans führen Telefongespräch

  • 04.06.2026 [20:48]

IV. Nationales Forum für Cybersicherheit in Baku abgehalten

  • 04.06.2026 [20:21]

Lied und Musikvideo „Wer sagte, man solle nicht an das Glück glauben?“ vorgestellt

  • 04.06.2026 [19:23]

Außenminister Bayramov trifft neuen brasilianischen Botschafter in Aserbaidschan

  • 04.06.2026 [19:10]

Formel 1: Aston Martin kündigt Newey-Rückkehr an

  • 04.06.2026 [18:30]

Russisches Außenministerium spricht sich für Wiederaufnahme kultureller Zusammenarbeit mit Aserbaidschan aus

  • 04.06.2026 [18:14]

Weitere Lieferung von Dieselkraftstoff von Aserbaidschan nach Armenien exportiert

  • 04.06.2026 [17:54]

Erste Sitzung des belgisch-aserbaidschanischen Forums in Brüssel abgehalten

  • 04.06.2026 [17:37]

„Schah Denis“ – 30 Jahre ein Energie-Großprojekt

  • 04.06.2026 [17:16]

Älteste Einwohnerin Aserbaidschans im Alter von 136 Jahren gestorben

  • 04.06.2026 [17:01]

Fünf Jahre seit dem Tod des Journalisten Maharram Ibrahimov

  • 04.06.2026 [17:01]

Aserbaidschan, Ukraine und Moldau vereinbaren Zusammenarbeit im Bereich Cybersicherheit

  • 04.06.2026 [16:44]

Aserbaidschan präsentiert Tourismuspotenzial in China

  • 04.06.2026 [16:25]

Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva besuchen Internatsschule in Baku

  • 04.06.2026 [16:20]

Aserbaidschanische Unternehmerinnen sammeln Erfahrungen in Deutschland

  • 04.06.2026 [16:16]

EMF EURO 2026: Aserbaidschan trifft im Finale auf Ukraine

  • 04.06.2026 [16:04]