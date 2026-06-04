Aserbaidschan präsentiert Tourismuspotenzial in China
Baku, 4. Juni, AZERTAC
Das aserbaidschanische Tourismusbüro (ATB) hat gemeinsam mit zehn Vertretern der heimischen Tourismusbranche am Forum „China–Aserbaidschan Tourismusdialog“ teilgenommen, das von chinesischen Tourismusinstitutionen organisiert wurde.
Ziel der Veranstaltung war es, das Tourismuspotenzial Aserbaidschans auf dem chinesischen Markt vorzustellen, die Zusammenarbeit mit der chinesischen Tourismusbranche auszubauen und das Interesse an den touristischen Angeboten des Landes zu stärken.
Von Januar bis April 2026 besuchten insgesamt 14.303 Reisende aus China Aserbaidschan. Das entspricht einem Anstieg von 9,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.