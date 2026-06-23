Baku: Konferenz über zirkulären grünen Tourismus in den CICA-Mitgliedstaaten eröffnet

Baku, 23. Juni, AZERTAC

In Baku hat am 23. Juni eine Konferenz zum Thema „Zirkulärer grüner Tourismus in den CICA-Mitgliedstaaten“ begonnen. Die Veranstaltung wird gemeinsam von der Aserbaidschanische Staatliche Tourismusagentur und dem Sekretariat der Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia organisiert.

An der Konferenz nehmen Vertreter des CICA-Sekretariats sowie Delegationen aus den Mitgliedstaaten teil, darunter Türkei, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Russland, Mongolei, Indien und weitere Staaten.

Im Mittelpunkt der Beratungen stehen die Einrichtung von Tourismusdörfern, die Förderung lokaler Initiativen, Zuschuss- und Schulungsprogramme sowie die Schaffung neuer Einkommens- und Entwicklungsmöglichkeiten für lokale Gemeinschaften durch Investitionen in naturbasierte Tourismusangebote.