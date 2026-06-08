Maka Botchorischwili: Positive Dynamik zwischen Aserbaidschan und Armenien wird zum Frieden in der Region beitragen

Istanbul, 8. Juni, AZERTAC

„Die strategische Partnerschaft Georgiens und die enge Zusammenarbeit mit der Türkei und Aserbaidschan beruhen auf den Prinzipien guter Nachbarschaft und Freundschaft. Diese beiden Länder gehören zu den wichtigsten Handelspartnern Georgiens. Unsere Zusammenarbeit erstreckt sich auf politische, wirtschaftliche, verkehrsbezogene, energetische, kulturelle, technologische und weitere Bereiche“, sagte die stellvertretende Premierministerin und Außenministerin Georgiens, Maka Botchorischwili, in einer Presseerklärung nach dem 10. trilateralen Treffen der Außenminister der Türkei, Aserbaidschans und Georgiens in Istanbul.

„Wir begrüßen die positive Dynamik in den Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien und sind überzeugt, dass dieser Prozess zur Stärkung von Frieden und Stabilität in der Region beitragen wird. Georgien ist bereit, seine Bemühungen zur Förderung von Frieden und konstruktiver Zusammenarbeit in der Region fortzusetzen. Zugleich unterstützen wir auch die Bemühungen zur Normalisierung der Beziehungen zwischen der Türkei und Armenien“, fügte Maka Botchorischwili hinzu.