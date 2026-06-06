Präsident der Österreichisch-Aserbaidschanischen Handelskammer ausgezeichnet

Wien, 6. Juni, AZERTAC

Im Aserbaidschanischen Kulturzentrum in Wien ist der Präsident der Österreichisch-Aserbaidschanischen Handelskammer (ATAZ), Harald Gerstbauer, für seine Verdienste um die Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Österreich sowie für sein Engagement zugunsten der aserbaidschanischen Diaspora ausgezeichnet worden.

An der Zeremonie nahmen Vertreter diplomatischer Kreise, Mitglieder der Handelskammer, Diaspora-Aktivisten und Vertreter der Öffentlichkeit teil. Der Vorsitzende des Staatlichen Komitees für die Arbeit mit der Diaspora der Republik Aserbaidschan, Fuad Muradov, überreichte Gerstbauer die Medaille „Für Verdienste in der Diasporaarbeit“.

In den Redebeiträgen wurden seine Leistungen beim Ausbau der wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern hervorgehoben. Seit 2013 steht er an der Spitze der ATAZ und hat zahlreiche Wirtschaftsinitiativen und Partnerschaften zwischen österreichischen und aserbaidschanischen Unternehmen unterstützt.

Elgün Niftəli