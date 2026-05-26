Niagarafälle mit Farben der aserbaidschanischen Flagge geschmückt

Baku, 26. Mai, AZERTAC

Anlässlich des Unabhängigkeitstags Aserbaidschans am 28. Mai sind die Niagarafälle in den Farben der aserbaidschanischen Nationalflagge beleuchtet worden.

Die Beleuchtungsaktion in Blau, Rot und Grün wurde gemeinsam vom Staatlichen Komitee für Diasporaangelegenheiten Aserbaidschans und dem in Kanada tätigen aserbaidschanischen Kunst- und Kulturzentrum „Vatan“ organisiert.

In Kanada lebende Aserbaidschaner verfolgten die Zeremonie mit großer Begeisterung, schwenkten Nationalflaggen und tanzten zu traditioneller aserbaidschanischer Musik. Zahlreiche Besucher machten Fotos vor der beleuchteten Kulisse der Wasserfälle.

Die Veranstaltung stieß bei Einwohnern und Touristen auf großes Interesse. Dabei wurden auch Informationen über den Unabhängigkeitstag Aserbaidschans vermittelt.