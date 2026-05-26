Aserbaidschan feiert Unabhängigkeitstag mit Empfang in Jakarta

Peking, 26. Mai, AZERTAC

Die aserbaidschanische Botschaft in Indonesien hat in Jakarta einen offiziellen Empfang anlässlich des Unabhängigkeitstags am 28. Mai ausgerichtet.

An der Veranstaltung nahmen unter anderem Indonesiens Kulturminister Fadli Zon, Parlamentsmitglieder sowie diplomatische und gesellschaftliche Gäste teil.

Der aserbaidschanische Botschafter Ramil Rzayev hob in seiner Rede bei der Veranstaltung die historische Bedeutung der 1918 gegründeten Demokratischen Republik Aserbaidschan sowie die Entwicklung des Landes seit der Wiedererlangung der Unabhängigkeit hervor.

Der indonesische Arbeitsminister Yassierli betonte die Bedeutung der strategischen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern und äußerte die Erwartung einer weiteren Vertiefung der bilateralen Beziehungen.

Bei dem Empfang wurden zudem Informationsvideos über Aserbaidschan und internationale Veranstaltungen gezeigt sowie landestypische Speisen serviert.