Bedeutung der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und China hervorgehoben

Baku, 27. Mai, AZERTAC

Im Rahmen seines Arbeitsbesuchs in New York hat der Außenminister Aserbaidschans, Ceyhun Bayramov, den chinesischen Außenminister Wang Yi getroffen. Dabei wurde die Bedeutung der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen beiden Ländern hervorgehoben.

Die Minister zeigten sich zufrieden über die dynamische Entwicklung der bilateralen Beziehungen und betonten, dass die im Jahr 2025 aufgebaute umfassende strategische Partnerschaft die Zusammenarbeit auf eine neue Ebene gehoben habe. Hervorgehoben wurden zudem die Perspektiven einer vertieften Kooperation in den Bereichen Handel, Investitionen, Transport, Energie, grüne Technologien, Digitalisierung, Landwirtschaft, Wissenschaft und Bildung.

Beide Seiten unterstrichen die strategische Bedeutung gemeinsamer Projekte im Rahmen des Mittleren Korridors – der Transkaspischen Internationalen Transportroute. Positiv bewertet wurde auch das gegenseitige visafreie Regime, das die Kontakte zwischen den Bevölkerungen erleichtert habe.

Die Minister tauschten sich außerdem über die Zusammenarbeit im Rahmen internationaler Organisationen sowie über regionale Sicherheitsfragen aus. Wang Yi dankte Aserbaidschan für die logistische und sicherheitstechnische Unterstützung bei der Evakuierung chinesischer Staatsbürger aus dem Iran.