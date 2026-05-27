Aserbaidschan und Portugal erörtern Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen

Baku, 27. Mai, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov ist während seines Arbeitsbesuchs in New York mit dem portugiesischen Außenminister Paulo Rangel zusammengetroffen.

öDie Minister erörterten den aktuellen Stand und die Perspektiven der bilateralen Beziehungen sowie die Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Energie und grüne Energie.

Beide Seiten betonten die Bedeutung politischer Kontakte und gegenseitiger Besuche für den Ausbau der Kooperation. Zudem begrüßten sie die Entscheidung beider Länder, ihre diplomatischen Vertretungen zu vollwertigen Botschaften aufzuwerten.

Bei dem Treffen fand außerdem ein Meinungsaustausch über regionale und internationale Fragen statt, darunter die aktuelle Sicherheitslage im Nahen Osten.