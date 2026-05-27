Benefiz-Meisterklasse für Kinder im Maqsud-Ibrahimbeyov-Kreativzentrum

Baku, 27. Mai, AZERTAC

Im Magsud-Ibrahimbeyov-Kreativzentrum ist unter Beteiligung der Komponistin und Pianistin Sevda Rahimova eine musikalische Benefiz-Meisterklasse für Kinder veranstaltet worden. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Zentrum für Sprach- und Psychologieentwicklung „Qüsursuz Nitq“ („Perfekte Sprache“).

Wie AZERTAC berichtete, nahm Alona Aliyeva an der Veranstaltung teil.

Im Rahmen der Meisterklasse lernten die jungen Teilnehmer die Welt der Musik, der Klänge und Rhythmen kennen, erhielten Informationen über verschiedene Musikinstrumente und nahmen an kreativen sowie interaktiven Aktivitäten teil.

Der Leiter des Wohltätigkeitsprojekts „Ümidlə gəl“ („Komm mit Hoffnung“), Haji Guliyev, betonte die besondere Bedeutung der Unterstützung von Kindern mit Behinderungen durch die Heydar-Aliyev-Stiftung, insbesondere durch Leyla Aliyeva.

Im Programm traten zudem Schüler der Musikschule Nr. 2 namens Raschid Behbudov mit musikalischen Darbietungen auf.