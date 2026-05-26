Lankaran: Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva besuchen Märtyrerfamilie

Baku, 26. Mai, AZERTAC

Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva haben im Rahmen ihres Besuchs im Bezirk Lankaran/Länkäran die Familie des im Vaterländischen Krieg gefallenen Märtyrers Ulfat Babazade besucht.

Sie ehrten das Andenken des Gefallenen und erkundigten sich nach dem Leben unseres Helden, seinem Kampfweg sowie nach den Anliegen und Bedürfnissen der Familie.

Ulfat Babazade wurde im Dorf Daschtatük im Rayon Länkäran geboren. Während des 44-tägigen Vaterländischen Krieges nahm er in den Reihen der Spezialeinheiten an den Kämpfen zur Befreiung unserer Gebiete von der Besatzung teil. Ulfat Babazade zeigte Tapferkeit in den Gefechten in den Richtungen Chodschawänd, Kelbadschar und Schuscha. Am 8. November 2020 erreichte er während der Kämpfe um Schuscha den Rang des Märtyrers.

Er wurde er mit dem Orden „Aserbaidschanische Flagge“ sowie mit den Medaillen „Für das Vaterland“, „Tapferer Kämpfer“, „Für die Befreiung von Schuscha“, „Für die Befreiung von Chodschawänd“ und „Für die Befreiung von Kelbadschar“ ausgezeichnet.