Außenminister Bayramov betont Bedeutung eines UN-zentrierten internationalen Systems

Baku, 27. Mai, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov hat bei einer offenen Debatte des UN-Sicherheitsrat in New York die Bedeutung der Stärkung eines UN-zentrierten internationalen Systems hervorgehoben.

Der aserbaidschanische Chefdiplomat betonte die Wichtigkeit von Multilateralismus, souveräner Gleichheit der Staaten sowie der konsequenten Anwendung des Völkerrechts, insbesondere der Prinzipien der Souveränität und territorialen Integrität.

Er verwies zudem auf die Notwendigkeit, die Effizienz des UN-Systems durch Reformen zu stärken, und hob Aserbaidschans Beiträge zum Multilateralismus hervor, darunter den Vorsitz in der Bewegung der Blockfreien Staaten, die Ausrichtung der COP29 sowie des Weltstädteforums.