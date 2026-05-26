Präsident Ilham Aliyev und Irans Präsident Masoud Pezeshkian führen Telefonat

Baku, 26. Mai, AZERTAC

Am 26. Mai fand ein Telefongespräch zwischen dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und dem Präsidenten Irans Masoud Pezeshkian statt.

Die Staatsoberhäupter tauschten anlässlich des heiligen Opferfestes Glückwünsche aus und wünschten den aserbaidschanischen und iranischen Völkern Wohlergehen und Überfluss.

Irans Präsident brachte erneut seine Dankbarkeit für die humanitäre Hilfe zum Ausdruck, die Aserbaidschan seinem Land in den schwierigen Tagen geleistet hatte. Präsident Ilham Aliyev stellte seinerseits fest, dass Aserbaidschan und der Iran sowohl in guten als auch in schwierigen Zeiten stets an der Seite des jeweils anderen stehen.

Während des Telefongesprächs tauschten die Präsidenten Meinungen über die künftigen Perspektiven der bilateralen Beziehungen aus.