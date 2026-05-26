Aserbaidschan: Teeexport gestiegen

Baku, 26. Mai, AZERTAC

Von Januar bis Mai 2026 exportierte Aserbaidschan 259 Tonnen Tee und damit 15,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Nach Angaben des Staatlichen Zollkomitees erhöhte sich der Wert der Teeexporte um 12,1 Prozent auf 2,2 Millionen US-Dollar.

In diesem Zeitraum hatte Aserbaidschan 224 Tonnen Tee im Wert von 1,97 Millionen US-Dollar exportiert.