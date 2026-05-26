Baku, 26. Mai, AZERTAC

Noch ist die Rückkehr von José Mourinho zu Real Madrid nicht offiziell, spanischen Medien zufolge ist es aber nur noch eine Frage der Zeit, bis der Portugiese einen neuen Vertrag bei den Königlichen unterschreiben wird. Seine Rückkehr hat "The Special One" bereits vorbereitet - Transfer-Befehle für die Klub-Spitze inklusive.

Noch vor seiner offiziellen Ankunft bei Real Madrid hat Star-Trainer José Mourinho eine intensive Analyse des aktuellen Kaders der Königlichen vorgenommen und einen klaren Transfer-Befehl an die Verantwortlichen gerichtet. Das berichtet die Sportzeitung "AS".

Es heißt, dass der Portugiese auf nicht weniger als vier Positionen Verstärkungen fordert. Priorität haben dabei ein neuer defensiver Mittelfeldspieler sowie ein Kreativspieler für das Zentrum.

Gleichzeitig fordert Mourinho dem Bericht zufolge mindestens zwei neue Abwehrspieler, einen für das Zentrum und einen für die Außenpositionen. Konkrete Namen dazu werden zwar nicht genannt, laut "AS"-Angaben ist Mourinho in seiner Analyse des Kaders aber zu dem Schluss gekommen, dass Real nur wieder Titel holen wird, sollte auf diesen Positionen personell nachgelegt werden.

Mourinho wird für Real Madrid teurer - Wann genau der Noch-Benfica-Trainer in Madrid vorgestellt wird, bleibt abzuwarten. Laut übereinstimmenden Berichten könnte sich sein Wechsel noch bis nach den anstehenden Präsidentschaftswahlen Anfang Juni ziehen. Eine Einigung, so schreibt die "AS", hat der 63-Jährige mit Real-Boss Florentino Pérez erzielt. Ob Pérez weiter der starke Mann bei den Königlichen bleibt, ist nach dem Ausruf der Neuwahlen aber noch unklar.

Bekannt ist derweil, dass Mourinho für Real Madrid teurer als ursprünglich gedacht wird. In seinem Benfica-Vertrag gibt es zwei verschiedene Ausstiegklauseln. Eine gilt nur bis zum 26. Mai und beläuft sich auf sieben Millionen Euro. Nach dem Verstreichen dieser Deadline steigt die Ablösesumme auf 15 Millionen Euro. (sportde)