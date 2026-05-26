Asien: Nordkorea feuert offenbar erneut mehrere Kurzstreckenraketen ab

Baku, 26. Mai, AZERTAC

Nordkorea hat nach Angaben der südkoreanischen Militärführung mehrere Kurzstreckenraketen abgefeuert.

Sie seien im Umkreis der nordkoreanischen Stadt Chongju nahe der Westküste gestartet worden und hätten eine Flugreichweite von 80 Kilometern erzielt, teilte Südkoreas Generalstab mit. Aufgrund der Möglichkeit weiterer Raketentests werde man die höchste Alarmbereitschaft aufrechterhalten.

Es handelt sich um Nordkoreas insgesamt achten ballistischen Raketentest in diesem Jahr. Dem Land ist das aufgrund von mehreren Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats untersagt.