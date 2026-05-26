Rohöl: Volatile Ölpreise

Baku, 26. Mai, AZERTAC

Die Ölpreise an den Weltmärkten haben sich volatil gezeigt.

Wie AZERTAC berichtet, stieg der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent an der InterContinental Exchange (ICE) in London um 2,1 US-Dollar und betrug 98,24 US-Dollar.

Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 4,82 US-Dollar auf 91,78 Dollar.