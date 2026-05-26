Empfang zum Unabhängigkeitstag Aserbaidschans in Minsk

Minsk, 26. Mai, AZERTAC

Die aserbaidschanische Botschaft in Belarus hat in Minsk anlässlich des Unabhängigkeitstags am 28. Mai einen offiziellen Empfang veranstaltet. Zu den Gästen gehörten Vertreter der belarussischen Regierung, Diplomaten sowie Mitglieder der aserbaidschanischen Diaspora.

Der aserbaidschanische Botschafter in Belarus, Maharram Aliyev, würdigte in seiner Rede die Entwicklung Aserbaidschans seit der Wiedererlangung der Unabhängigkeit 1991 und betonte die guten Beziehungen zwischen beiden Ländern. Das bilaterale Handelsvolumen habe im vergangenen Jahr mehr als 428 Millionen Dollar betragen.

Der stellvertretende belarussische Ministerpräsident Aleksandr Terekhov hob die wachsende internationale Bedeutung Aserbaidschans hervor und gratulierte dem Land zu seinen Erfolgen während der Jahre der Unabhängigkeit.