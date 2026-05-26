Aserbaidschan feiert Unabhängigkeitstag in Peking

Peking, 26. Mai, AZERTAC

In der chinesischen Hauptstadt Peking ist anlässlich des aserbaidschanischen Unabhängigkeitstags am 28. Mai ein offizieller Empfang veranstaltet worden. Daran nahmen chinesische Regierungsvertreter, Diplomaten und Vertreter der Öffentlichkeit teil.

Der aserbaidschanische Botschafter in China, Bünyad Hüseynov, hob die strategische Partnerschaft beider Länder sowie die Zusammenarbeit im Rahmen der chinesischen Initiative „Neue Seidenstraße“ hervor. China sei für Aserbaidschan ein wichtiger Partner bei Digitalisierung, erneuerbaren Energien und Infrastrukturprojekten.

Der chinesische Sonderbeauftragte für eurasische Angelegenheiten, Sun Linjiang, erklärte, die Beziehungen zwischen beiden Staaten hätten sich in den vergangenen Jahren dynamisch entwickelt. Nach seinen Angaben stieg das bilaterale Handelsvolumen im ersten Quartal 2026 um mehr als 30 Prozent.