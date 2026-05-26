Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratuliert Präsident Ilham Aliyev zum Tag der Unabhängigkeit am 28. Mai

Baku, 26. Mai, AZERTAC

Der Präsident der Bundesrepublik Deutschland Frank-Walter Steinmeier sandte dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, folgendes Glückwunschschreiben:

„Herr Präsident, zum Tag der Unabhängigkeit am 28. Mai sende ich Ihnen und dem aserbaidschanischen Volk meine herzlichen Glückwünsche.

Deutschland ist sehr daran interessiert, die bilateralen Beziehungen weiter auszubauen, wie ich bereits in unserem Telefongespräch vor einigen Wochen zum Ausdruck bringen konnte. In einer Zeit, die durch zahlreiche ungelöste Konflikte, den fortschreitenden Klimawandel und neue geopolitische Spannungen geprägt ist, stehen wir gemeinsam vor bedeutenden Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund sind die Fortschritte in der Normalisierung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien besonders ermutigend. Ihrem Engagement für einen dauerhaften Frieden in Ihrer Region wünsche ich ein baldiges und nachhaltiges Gelingen.

Meine Glückwünsche zum Nationalfeiertag an das aserbaidschanische Volk verbinde ich mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familie“.