Mann in Goychay von Schlange am Kopf gebissen

Goychay, 27. Mai, AZERTAC

Im Rayon Göyçay/Goychay, ist ein Mann von einer Schlange am Kopf gebissen worden. Der Vorfall ereignete sich im Dorf Sheker.

Der 54-jährige Eldar Aliyev ruhte sich beim Hüten von Tieren auf einer Weide aus, als ihn die Schlange biss. Er wurde in das Zentrale Rayonkrankenhaus Göyçay gebracht, wo ihm Gegengift verabreicht wurde.

Die Behandlung des Mannes dauert an.