Botschafter Christoph Israng: Aserbaidschan ist für uns ein sehr wichtiger Partner

Berlin, 27. Mai, AZERTAC

Aserbaidschan ist ein sehr, sehr wichtiger Partner für uns, nicht nur in der Region, sondern generell. Wir haben schon sehr lange sehr gute Beziehungen zu Aserbaidschan und wir sehen natürlich auch die Chancen, die die Region bietet, jetzt mit dem Friedensschluss mit Armenien. Das unterstützen wir. Das erfordert viel Mut von beiden Seiten, aber verdient eben wirklich jede Unterstützung. Und Deutschland ist dazu bereit und sieht eben auch noch weitere Chancen in Aserbaidschan.

Wie AZERTAC berichtet, sagte dies der Leiter der Europa-Abteilung des Auswärtigen Amts, Christoph Israng, in einem Interview mit aserbaidschanischen Medien.

„Die Beziehungen zwischen Deutschland und Aserbaidschan und auch zwischen Aserbaidschan und der Europäischen Union sind schon eng, aber es gibt ein weiteres Potenzial, das noch zu verstärken. Und die Friedensbemühungen in der Region bieten dafür jetzt die richtige Basis, um da noch mit mehr Engagement noch weiter voranzuschreiten. Und das wollen wir, glaube ich, alle gemeinsam auch nutzen“, so Botschafter Christoph Israng.