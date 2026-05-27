Leyla Aliyeva besucht landwirtschaftlichen Betrieb „Yaschil Tschay“ in Lankaran

Baku, 27. Mai, AZERTAC

Leyla Aliyeva, Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung, hat im Rahmen ihres Besuchs in Lankaran die Teeplantage in der Siedlung Istisu besucht. Sie wurde über die Tätigkeit des Betriebs, die angebauten Teesorten sowie die lokale ökologische Produktion informiert. Gemeinsam mit den Mitarbeitern nahm Leyla Aliyeva an der Teeernte teil und sprach mit ihnen über ihren Arbeitsalltag.

Nach Worten von Araz Yagubov, des Besitzers von landwirtschaftlichen Betrieb, umfasst der 2006 gegründete Betrieb mehr als 100 Hektar Fläche, davon 55 Hektar Teeplantagen.