Präsident llham Aliyev gratuliert dem aserbaidschanischen Volk zum Opferfest

Baku, 26. Mai, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev hat dem aserbaidschanischen Volk sowie allen Landsleuten, die außerhalb der Grenzen ihrer Heimat leben, zum heiligen Opferfest gratuliert.

Wie AZERTAC berichtet, erklärte das Staatsoberhaupt in seiner Glückwunschbotschaft:

„An den Tagen des Opferfestes, das die Sendung des Islams als letzte himmlische Religion und als Weg der moralisch-ethischen Erlösung für die Menschheit symbolisiert, kommen Millionen Muslime zur Hadsch-Pilgerreise zusammen und erleben mit Stolz und Freude die Einheit und Solidarität sowie die Bereitschaft zu jeder Art von Opferbereitschaft für edle Ideale.“

Der Präsident Aserbaidschans betonte, dass die jedes Jahr in unserem Land als nationales Fest begangenen Opferzeremonien die Gefühle von Solidarität, Humanismus und Barmherzigkeit unter den Menschen weiter stärken und in unserer Gesellschaft zu einem Ausdruck der Verbundenheit mit den nationalen und moralischen Werten sowie des Triumphs guter Taten werden.

In seiner Botschaft gedachte Präsident Ilham Aliyev mit Dankbarkeit des unsterblichen Andenkens unserer Märtyrer und wünschte den Familien Glück, den Festtafeln reichen Wohlstand und Segen sowie, dass die Gebete für Frieden und Sicherheit unseres Volkes und unseres Staates vor Gott angenommen werden.