Knicks erstmals seit 1999 in den Finals - Brunson MVP

Baku, 26. Mai, AZERTAC

Die New York Knicks haben am Montag die Cleveland Cavaliers in Spiel 4 mit 130:93 auseinandergenommen und stehen erstmals seit 1999 wieder in den NBA Finals. Jalen Brunson wurde nach dem Sweep als MVP der Eastern Conference Finals ausgezeichnet.

Bereits zur Halbzeit führten die Knicks in der Rocket Arena mit 19 Punkten. Mit knapp neun Minuten auf der Uhr waren es dann 33 Zähler, weshalb Trainer Mike Brown seine Starter vom Feld nahm.

"Die Jungs haben großartig gespielt. Wir haben 65 Punkte durch Offensiv-Rebounds und Fast Breaks erzielt. Ich kann mich nicht daran erinnern, so etwas zu diesem Zeitpunkt der Saison schon einmal gesehen zu haben. Wir wollten das Tempo hochhalten", sagte Brown nach dem elften Playoff-Sieg in Folge.

Karl-Anthony Towns war mit 19 Punkten Topscorer der Knicks und verbuchte mit 14 Rebounds ein Double-Double. Dahinter folgten OG Anunoby (17 Punkte), Landry Shamet (16), Mikal Bridges und Jalen Brunson (beide 15).

Brunson einstimmig zum MVP gewählt - Brunson wurde anschließend einstimmig zum MVP der Serie gewählt und bekam von den Knicks-Legenden Patrick Ewing und Walt Frazier die Larry Bird Trophy überreicht.

"Ohne meine Mitspieler hätte ich es nicht geschafft. Ich darf mit ihnen ich selbst sein. Es ist eine Ehre, mit ihnen zusammenzuspielen", sagte Brunson.

"Seine Arbeitsmoral ist nicht in Worte zu fassen", lobte Brown den 29-jährigen US-Amerikaner, der in den Conference Finals im Durchschnitt 25,5 Punkte und 7,8 Assists auflegte. Auf die Frage, ob er einem Anführer wie Brunson schon einmal begegnet sei, nannte der Coach zwei ganz große Namen: "Tim Duncan und Steph Curry."

New York will die erste Meisterschaft seit 1973 - In den Finals treffen die Knicks entweder auf die Oklahoma City Thunder oder die San Antonio Spurs. In der Serie zwischen dem Titelverteidiger und den jungen Überfliegern um Victor Wembanyama steht es 2-2.

Ganz New York hofft auf die erste Meisterschaft seit 1973 und die dritte der Franchise-Geschichte insgesamt. Übrigens: 1999 unterlagen die Knicks in den NBA Finals gegen die Spurs mit 1-4.