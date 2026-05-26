110 weitere Familien in Aghdam erhalten Schlüssel zu ihren neuen Häusern VIDEO

Aghdam, 25. Mai, AZERTAC

In der Stadt Aghdam sind insgesamt 110 Familien mit 417 Personen neu angesiedelt worden und haben die Schlüssel zu ihren neuen Häusern erhalten.

An der Schlüsselübergabe nahmen Vertreter des Sonderbeauftragten des Präsidenten für die Bezirke Aghdam, Füsuli und Chodschawänd sowie Mitglieder des Staatlichen Komitees für Flüchtlinge und Binnenvertriebene und weitere Offizielle teil.

Die nach Aghdam umgesiedelten Personen sind Familien, die in verschiedenen Teilen der Republik, vor allem in Wohnheimen sowie in Sanatorien und Verwaltungsgebäuden, vorübergehend untergebracht waren.