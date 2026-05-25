Beratung zu landwirtschaftlichen Fragen unter Vorsitz von Präsident Ilham Aliyev VIDEO

Baku, 25. Mai, AZERTAC

Unter Vorsitz von Präsident Ilham Aliyev ist eine Beratung zu landwirtschaftlichen Fragen durchgeführt worden.

Das Staatsoberhaupt hielt eine Rede zur Beratung.

Rede von Präsident Ilham Aliyev

Das erste Fünfjahresprogramm, das Anfang 2004 verabschiedet wurde, half bei der Lösung vieler Probleme, und wir sahen, dass dieses Programm fortgesetzt werden musste. Danach wurden mehrere regionale Entwicklungsprogramme für jeweils fünf Jahre verabschiedet. Infolgedessen wurden alle Regionen belebt, die Beschäftigung in den Regionen nahm zu, und große Infrastrukturprojekte wurden umgesetzt. Heute ist es unmöglich, sich die gesamte Entwicklung Aserbaidschans ohne diese Projekte vorzustellen. Einschließlich für die Entwicklung der Landwirtschaft spielten die im Rahmen dieses Programms vorgesehenen Infrastrukturprojekte eine entscheidende Rolle. Denn damals gab es in den Regionen praktisch keine Gasversorgung. Mit der Stromversorgung gab es nicht nur in den Regionen, sondern auch in Baku große Probleme, es kam sogar zu erheblichen Ausfällen. Die Straßen befanden sich in einem unbrauchbaren Zustand. Die Wasserversorgung war praktisch vollständig erschöpft. Das heißt, dieses Programm spielte eine entscheidende Rolle bei der Wiederbelebung der Dörfer und bei der Verbesserung des Lebensstandards der Menschen, die dort lebten. Seit jenem Jahr wurden in den Regionen groß angelegte Infrastrukturprojekte umgesetzt.

Mit Ausnahme der befreiten Gebiete liegt die landesweite Gasversorgung derzeit bei 96 Prozent.

Mit der Stromversorgung gibt es nirgendwo irgendwelche Probleme, wir versorgen nicht nur uns selbst, sondern haben sogar ein großes Exportpotenzial geschaffen. Viele Fernstraßen, Überland- und Dorfstraßen wurden gebaut. Große Stauseen wurden errichtet, vor allem Tachtakörpü, Schämkirtschay, Göytepe und andere. Kanäle wurden erneuert, und dieser Prozess wird fortgesetzt. Kurz gesagt, die Entwicklung der Regionen und der Landwirtschaft verlief sehr schnell. Infolgedessen kam es in vielen Bereichen zu einem großen Anstieg der landwirtschaftlichen Produktion. Ich muss auch mitteilen, dass in diesen Jahren mehrere staatliche Programme verabschiedet wurden – für Weinbau, Baumwollanbau, Haselnussanbau, Zitrusanbau und andere Bereiche – und diesen Sektoren ein großer Impuls verliehen wurde.

Subventionen haben große Bedeutung für die Entwicklung der Landwirtschaft. Ich muss auch mitteilen, dass Aserbaidschan eines der seltenen Länder der Welt ist, das groß angelegte und vielfältige Subventionsmechanismen anwendet. Zwar gibt es auch hier Möglichkeiten zur Verbesserung, und dies muss getan werden. Darüber wird ebenfalls gesprochen werden. Verschiedene Vergünstigungen werden gewährt, darunter Düngemittel- und Kraftstoffvergünstigungen. Ich kann sagen, dass auch dies nur in wenigen Ländern der Welt angewendet wird. Den Landwirten werden methodische Empfehlungen gegeben, und jede Art von Unterstützung wird geleistet, darunter auch die Vergabe von zinsgünstigen Krediten. Viele Projekte, die heute über staatliche Kanäle umgesetzt werden, haben der Entwicklung der Landwirtschaft natürlich großen Auftrieb gegeben. Wenn wir zum Beispiel den Baumwollanbau betrachten: In den 70er- und 80er-Jahren nahm die Baumwollproduktion in Aserbaidschan von Jahr zu Jahr zu, aber später ging dieser Bereich aus bestimmten Gründen praktisch verloren. Sowohl die Produktivität war sehr niedrig, ungefähr maximal eine Tonne pro Hektar, nach alter Ausdrucksweise 10 Zentner. Die Baumwollproduktion in Aserbaidschan war auf 20 Tausend Tonnen gesunken. Durch die getroffenen Maßnahmen und die Jahr für Jahr durchgeführten Reformen sind heute sowohl die Produktivität als auch die Produktion gestiegen. Nach den letzten Ergebnissen wurden heute mehr als 360 Tausend Tonnen Baumwolle produziert, und in den auf Baumwollanbau spezialisierten Bezirken hatte dies einen sehr großen Nutzen für die auf dem Land lebenden Menschen.

Die Seidenraupenzucht war praktisch verschwunden. Durch die getroffenen Maßnahmen und die staatliche Unterstützung haben wir auch die Seidenraupenzucht wiederbelebt. Damit verbunden begann sich auch die Seidenindustrie zu entwickeln. Solche Beispiele gibt es viele, ich möchte also nicht zu viel Zeit verlieren. Ich möchte lediglich mitteilen, dass viele der Aufgaben, die wir uns in verschiedenen Bereichen gesetzt hatten, erfüllt wurden.

Trotzdem bin ich mit der Dynamik der landwirtschaftlichen Produktion in letzter Zeit nicht zufrieden. Vor einiger Zeit wurde der Präsidialverwaltung und der Regierung die Anweisung gegeben, ein neues staatliches Programm zur Entwicklung der Landwirtschaft auszuarbeiten und zu verabschieden; es soll umfassend und allumfassend sein. Es muss sowohl staatliche Investitionen als auch Investitionen umfassen, die vom privaten Sektor angezogen werden sollen. Das Programm muss sehr konkret und kurzfristig sein. Die Fragen, die wir heute erörtern werden, betreffen die Verabschiedung und Umsetzung dieses Programms. Ich bin sicher, dass nach der Umsetzung dieses Programms unsere Hauptziele vollständig erreicht werden.

Die heutigen weltweiten Entwicklungen wirken sich auch negativ auf die landwirtschaftliche Produktion aus. Kriege, Konflikte, unterbrochene Transportketten, die Krise im Energiesektor sowie bestimmte Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Treibstoff haben viele traditionelle Produzenten in eine schwierige Lage gebracht. Unter Berücksichtigung dessen muss natürlich jedes Land über seine Ernährungssicherheit nachdenken und konkrete Schritte unternehmen.

Ein zweiter wichtiger Faktor – dies spiegelte sich auch in den Diskussionen des kürzlich in Baku abgehaltenen Weltforums für Stadtplanung wider – ist die groß angelegte Urbanisierung, also die Abwanderung von den Dörfern in die Städte. Dies ist nicht nur für unser Land, sondern für alle Länder eine typische negative Tendenz. Einige Länder finden jedoch einfach keine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, oder können keine richtige Strategie entwickeln. Wir aber müssen dafür sorgen, dass nicht der Prozess von den Dörfern in die Städte, sondern von den Städten in die Dörfer beginnt. Dafür müssen natürlich die Unterschiede zwischen Dorf und Stadt in allen Bereichen verringert werden. Das Ziel des Regionalentwicklungsprogramms beziehungsweise der Programme, die ich erwähnt habe – wie gesagt, mehrere Programme wurden verabschiedet –, bestand genau darin, in den Regionen solche Bedingungen zu schaffen, dass die Menschen dort leben, bleiben, auf dem Land ihrer Vorfahren arbeiten und traditionellen Tätigkeiten nachgehen: Landwirtschaft, Ernte, Tourismusmöglichkeiten. Das heißt, auch der Dienstleistungssektor muss dort auf hohem Niveau sein. Ich muss auch mitteilen, dass wir bei der Umsetzung der Programme zur regionalen Entwicklung gleichzeitig soziale Infrastrukturprojekte erfolgreich verwirklicht haben. In allen unseren Bezirkszentren und Städten gibt es moderne Krankenhäuser, und der Schulbau hat große Ausmaße angenommen. Zwar gibt es noch Schulen in schlechtem Zustand, aber ihre Zahl nimmt von Jahr zu Jahr ab. Wir haben mehr als 4 Tausend Schulen, vielleicht etwas weniger oder etwas mehr. Ich kann sagen, dass ungefähr 80–85, vielleicht sogar 90 Prozent davon renoviert wurden, und viele Schulen wurden gebaut. Deshalb müssen wir der Entwicklung der Landwirtschaft neuen Auftrieb verleihen, um die Beschäftigung in den Regionen zu erhöhen und die Menschen stärker an das Land zu binden.

Ich sage noch einmal: Die verabschiedeten Programme und Entscheidungen haben zu einem großen Wandel geführt. Aber die in den letzten Jahren beobachtete Stagnation in der Entwicklung der Landwirtschaft gibt uns natürlich zu denken, und zu diesem Zweck wurde ein staatliches Programm ausgearbeitet und wird verabschiedet werden. In diesem Zusammenhang möchte ich einige Zahlen nennen. Dies wird insbesondere ein Signal und eine Botschaft an den privaten Sektor sein. Denn die staatlichen Stellen kennen diese Zahlen. Auch Vertreter des privaten Sektors müssen eine besondere Rolle bei der Umsetzung des staatlichen Programms spielen. Hier muss selbstverständlich die Verantwortung der Unternehmer im Vordergrund stehen. Es müssen günstigere Bedingungen für die Verbundenheit mit dem eigenen Land und für Investitionen geschaffen werden. Natürlich werden wir auch verschiedene Mechanismen nutzen. Sowohl zinsgünstige Kredite als auch andere Instrumente müssen eingesetzt werden, damit aserbaidschanische Unternehmer in größerem Umfang in die Entwicklung der Landwirtschaft investieren. Gleichzeitig müssen wir auch ausländische Investoren sowohl informieren als auch fördern. Denn heute sind unsere internationalen Beziehungen sehr breit. Die Zahl der Länder, die mit Aserbaidschan zusammenarbeiten möchten, nimmt von Jahr zu Jahr zu. Wir haben weltweit einen sehr hohen Ruf und ein sehr positives Image. Aserbaidschan wird bereits als Staat mittlerer Macht anerkannt, und Unternehmen vieler Länder möchten in verschiedenen Bereichen mit uns zusammenarbeiten. Natürlich schaffen wir im gesetzlichen Rahmen für alle Unternehmen, einschließlich ausländischer Investoren, die notwendigen Bedingungen. Gleichzeitig müssen wir aber ausländische Unternehmen in die Bereiche lenken, die wir benötigen. Deshalb sind die Zahlen, die ich hier nennen werde, eine Botschaft sowohl an lokale als auch an ausländische Investoren.

So liegt unser Selbstversorgungsgrad bei der Produktion sowie einige Zahlen wie folgt vor. Weizenproduktion. Wir versorgen uns nur zu 55 Prozent selbst mit Weizen, und leider steigt dieser Wert nicht. Wir treten auf der Stelle. Seit Jahren wird bei uns ungefähr auf diesem Niveau Weizen produziert, obwohl ein sehr großer Impuls gegeben wurde und viele Agroparks geschaffen wurden. Ich muss auch mitteilen, dass die Schaffung von Agroparks eine sehr große Rolle bei der Entwicklung der Landwirtschaft gespielt hat. Trotzdem steigen die Weizenproduktion und der Selbstversorgungsgrad nicht. Die Inlandsproduktion beträgt 1 Million 573 Tausend Tonnen, die Importe 1 Million 267 Tausend Tonnen. Diese Importe müssen wir verringern. Natürlich dürfen wir unter Berücksichtigung unserer geografischen Lage, der Anbauflächen und der Notwendigkeit des Anbaus anderer landwirtschaftlicher Produkte nicht das Ziel setzen, uns zu 100 Prozent mit Brotweizen selbst zu versorgen. Aber dennoch ist ein Wert von 55 Prozent inakzeptabel, und er muss unbedingt steigen.

Bei anderen Getreidearten ist die Lage im Prinzip positiv; wir versorgen uns zu 95 Prozent selbst, und die Importe sind sehr gering. Hülsenfrüchte. Inlandsproduktion 23 Tausend Tonnen, Importe 15 Tausend Tonnen. Das heißt, der Selbstversorgungsindex liegt bei 63 Prozent. Kartoffeln. Wir versorgen uns zu 91 Prozent selbst und importieren 160 Tausend Tonnen. Ich muss jedoch auch mitteilen, dass wir 71 Tausend Tonnen exportieren. Deshalb ist das Defizit hier nicht so groß. Es gibt auch Möglichkeiten, die Kartoffelproduktion zu steigern, und wir müssen die Importe vollständig beseitigen sowie uns selbst versorgen und gleichzeitig in größerem Umfang exportieren.

Gemüse, Melonen- und Kürbisgewächse, Obst und Beeren. Hier ist die Lage positiv. Wir versorgen uns bei Gemüse zu 107 Prozent selbst und exportieren 214 Tausend Tonnen. Die Inlandsproduktion beträgt 1 Million 770 Tausend Tonnen. Die Produktion von Melonen- und Kürbisgewächsen beträgt 460 Tausend Tonnen, Importe gibt es praktisch nicht. Die Exporte betragen 18 Tausend Tonnen, 104 Prozent. Obst und Beeren. 140 Prozent Versorgung, Produktion 1 Million 400 Tausend Tonnen. Natürlich gibt es auch Importe. Denn es gibt verschiedene Früchte, die importiert werden, weil sie bei uns nicht wachsen. Aber auch die Exporte sind ziemlich groß, annähernd 600 Tausend Tonnen. Ich erwähnte, dass wir ein staatliches Programm für den Haselnussanbau verabschiedet haben. Danach wurden die Haselnussplantagen deutlich vergrößert. Heute produzieren wir im Bereich Nüsse und Haselnüsse 84 Tausend Tonnen und exportieren 30 Tausend Tonnen. Das heißt, in diesem Bereich liegen wir weltweit auf Platz 3 oder 4. Weinproduktion. Der Selbstversorgungsgrad beträgt 92 Prozent, die Produktion 211 Tausend Tonnen, die Importe 28 Tausend Tonnen, und es gibt auch Exporte. Die Exporte betragen ebenfalls 10 Tausend Tonnen.

Rindfleisch. Wir versorgen uns zu 84 Prozent selbst, 30 Tausend Tonnen werden importiert, 150 Tausend Tonnen stammen aus der Inlandsproduktion. Geflügelfleisch. 82 Prozent, 147 Tausend Tonnen Produktion, 32 Tausend Tonnen Importe. Schaf- und Ziegenfleisch. 94 Prozent, Produktion 88, Importe 5 Tausend Tonnen. Eier. Es werden 2 Milliarden 340 Millionen Stück produziert, es gibt keine Importe, kein Bedarf. Die Exporte betragen 90 Millionen Stück. Fisch und Fischprodukte. 81 Prozent Versorgung, 23 Tausend Tonnen Importe, Exporte 7 Tausend Tonnen. Pflanzenöle. Wir versorgen uns zu 52 Prozent selbst. Butter. 62 Prozent, Produktion 26 Tausend Tonnen, Importe 20 Tausend Tonnen, Exporte 4 Tausend Tonnen. Tee. 86 Prozent, Produktion 11 Tausend Tonnen, Importe 2,5 Tausend Tonnen, Exporte annähernd Tausend Tonnen. Salz. Wir versorgen uns selbst und exportieren 20 Tausend Tonnen; die Inlandsproduktion beträgt 80 Tausend Tonnen. Mehl. 95 Prozent, Inlandsproduktion 1 Million 364 Tausend Tonnen, Importe 95 Tausend Tonnen, Exporte 28 Tausend Tonnen. Teigwaren. Inlandsproduktion 34 Tausend Tonnen, Importe 18 Tausend Tonnen, Exporte 14 Tausend Tonnen, Gesamtversorgung 89 Prozent. Zucker. Wir versorgen uns zu 102 Prozent selbst und exportieren 96 Tausend Tonnen. Wie gesagt, ich nenne diese Zahlen für Investoren und lade sie ein, zur Produktion der Produkte beizutragen, die heute bei uns importiert werden.

Im Zusammenhang mit einigen Aufgaben kann ich Folgendes sagen: Zur Ernährungssicherheit wurde bereits Stellung genommen. Hier spielen nicht nur Kriege und unterbrochene Transportketten eine Rolle, sondern auch der Klimawandel. All dies beobachten auch wir. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass es im Mai in Baku jemals so geregnet hätte. Menschen, die älter sind als ich, erinnern sich wahrscheinlich ebenfalls nicht daran. Leider verursacht dies inzwischen manchmal Schäden. Andererseits erhöht es aber auch unsere Wasserreserven erheblich, und das heute in den Reservoirs gespeicherte Wasser wird es uns ermöglichen, dass es in diesem Jahr kein Wasserproblem für die Landwirtschaft geben wird.

Die Frage der effizienten Nutzung der Böden. Ziel ist es hier, die Produktivität maximal zu steigern und eine genaue Analyse der Böden durchzuführen, damit festgestellt wird, welches Produkt in welchem Gebiet und auf welchem Boden am zweckmäßigsten angebaut werden kann. Natürlich sind hier Fragen der Zonierung sehr wichtig. Aber ich weiß, dass in einigen Fällen innerhalb eines Bezirks die Bodenqualität auf verschiedenen Flächen unterschiedlich ist. Deshalb wäre es falsch zu sagen, dass in einem bestimmten Bezirk nur dieses Produkt und kein anderes angebaut werden soll. Natürlich müssen bei einer genauen Analyse jeder einzelnen Fläche deren elektronische Version, verschiedene Präzisierungsmethoden, neue Technologien, darunter künstliche Intelligenz, Satellitenmöglichkeiten und Vor-Ort-Untersuchungen genutzt werden. Das Staatsgebiet ist nicht sehr groß. Deshalb wird es nicht schwierig sein, dies umzusetzen. Es wurden bereits bestimmte Arbeiten durchgeführt. Aber jede für den Anbau geeignete Fläche muss sozusagen ihren eigenen Pass haben. Welches Produkt dort angebaut werden soll, damit der Landwirt den größten Gewinn erzielt – das ist erstens wichtig. Zweitens muss dies die Grundlage unserer allgemeinen Strategie für die Entwicklung und den Export der Landwirtschaft sein. Der Export hängt natürlich von den Märkten ab. Es gibt traditionelle Märkte und neue Märkte. Deshalb muss analysiert werden, wie lange unsere Produkte auf den für uns traditionellen Märkten noch gefragt sein werden. Entsprechende Anweisungen wurden grundsätzlich bereits gegeben, damit diese Fragen auch mit den Partnerländern erörtert werden. Wir exportieren zum Beispiel Obst, Gemüse sowie Melonen- und Kürbisgewächse in großem Umfang. Wie lange wird auf den für uns traditionell geltenden Märkten eine Nachfrage danach bestehen? Denn viele Länder beschäftigen sich jetzt mit Ernährungssicherheit. Zwar erlaubt in manchen Ländern das Klima nicht den Anbau verschiedener Früchte. Dennoch muss unser Export an Märkte gebunden sein. Deshalb müssen bei der Gewährung von Subventionen diese Faktoren berücksichtigt werden – die Deckung des Binnenbedarfs und die Erweiterung der Exportmöglichkeiten. Deshalb müssen die Subventionen sehr flexibel sein. Vielleicht muss jedes Jahr eine Neubewertung erfolgen – sowohl nach Regionen als auch nach angebauten Produkten. Man kann nicht einmal festlegen, dass für dieses Produkt so viele Subventionen gewährt werden, und dies dann zehn Jahre lang fortsetzen. Das darf nicht so sein. Das muss ein sehr flexibler Mechanismus sein. Dies muss natürlich von allen zuständigen Stellen berücksichtigt werden.

Die Versorgung mit landwirtschaftlicher Technik. Auch in diesem Bereich wurden sehr große Arbeiten geleistet. In den letzten 20 Jahren haben wir unseren Maschinenpark praktisch vollständig neu aufgebaut. Die alten Maschinen aus früheren Zeiten gibt es fast nicht mehr, und auch hier hat der Staat für die Landwirte durchaus akzeptable Bedingungen geschaffen. Einschließlich dessen produzieren wir inzwischen selbst landwirtschaftliche Technik, und künftig werden in diesem Bereich zusätzliche Schritte unternommen.

Steigerung der Düngemittelproduktion. Dank der Tätigkeit des Karbamid-Werks versorgen wir heute nicht nur uns selbst, sondern auch viele Länder mit Stickstoffdüngern. Doch dies ist nur eine Art von Düngemittel. Wir benötigen viele Arten von Düngemitteln. Deshalb werden diese Fragen derzeit mit einigen ausländischen Unternehmen erörtert: die Schaffung einer Produktion von Mischdüngern in Aserbaidschan sowie die kontinuierliche Einfuhr von Düngemitteln in unser Land. Denn auch in diesen Fragen ist die Lage in der Welt derzeit unsicher. Einige Düngemittelfabriken wurden geschlossen, weil bei stark steigenden Gaspreisen die Düngemittelproduktion wirtschaftlich nicht rentabel ist und bestimmte Engpässe entstehen. Deshalb müssen wir natürlich aus pragmatischer Sicht verstehen, dass wir nicht alle Arten von Düngemitteln produzieren können, aber wir müssen zumindest ihre Vielfalt erweitern.

Methodische Empfehlungen und Schulungen für diejenigen, die in der Landwirtschaft tätig sind – dies wird bereits seit vielen Jahren fortgesetzt. Der Aufklärungsprozess und Versicherungsfragen. All dies müssen wir noch umfassender umsetzen.

Als wir das erste Programm zur Entwicklung der Landwirtschaft verabschiedeten, war die Frage der Schaffung von Kühlhäusern sehr dringend. Denn ohne diese ist es unmöglich, die Produkte zu lagern. Ich kann sagen, dass in den letzten Jahren in Aserbaidschan Kühlhäuser mit einer Kapazität von 400 Tausend Tonnen geschaffen wurden. Stellen Sie sich vor, wenn es diese nicht gäbe. Auch hier wurde die absolute Mehrheit davon durch zinsgünstige Kredite geschaffen. Aber die Kapazität der Kühlhäuser muss bei uns 500 Tausend Tonnen betragen. Deshalb muss eine Kühlhausinfrastruktur mit einer Kapazität von 100 Tausend Tonnen geschaffen werden.

Wasserversorgung. Ohne sie ist die Entwicklung der Landwirtschaft unmöglich. Auch hier wurden, wie erwähnt, viele wichtige Projekte umgesetzt. Stauseen – Tachtakörpü und Schəmkirtschay sind die größten Stauseen, ebenso der Göytepe-Stausee und andere Stauseen. Derzeit läuft das Projekt zum Wiederaufbau von 10 Stauseen. Nachdem Garabagh und Ost-Sangesur von den Besatzern befreit worden waren, begannen wir dort sofort mit der Wiederherstellung der Stauseen, und inzwischen wurde die Zahl der Köndäläntschay-Stauseen auf drei erhöht. Khatschintschay, anschließend Sugovuschan, Sarsang und Zabukhtschay wurden wiederaufgebaut. Zu Sowjetzeiten gab es sie nicht, jetzt werden die Stauseen Bärgüschad und Hakari gebaut. In Garabagh und Ost-Sangesur entstehen 25 Prozent unserer Wasserreserven. Durch ihre effiziente Nutzung wird es möglich sein, sowohl diese Region als auch andere Regionen mit Wasser zu versorgen. Denn als die Stauseen Sarsang und Sugovuschan seinerzeit auf Initiative des Nationalleaders Heydar Aliyev gebaut wurden, bestand das Ziel darin, 7–8 Bezirke außerhalb Garabaghs mit Wasser zu versorgen. Damals hatten die Armenier nach der Besetzung unser Wasser abgeschnitten. Jetzt ist ein Kanal in Betrieb. Der Bau des anderen Kanals wird fortgesetzt, und so werden 8 Bezirke sowie ungefähr 100 Tausend Hektar Land mit Wasser versorgt.

Der Schirwan-Kanal. Mit seinem Bau haben wir als Betonkanal begonnen, und wahrscheinlich wird er bereits im nächsten Jahr in Betrieb genommen werden. Auch dies wird große Flächen mit Wasser versorgen. Darüber wird heute berichtet werden.

Wir haben mit der Wiederherstellung und dem Wiederaufbau des Garabagh-Kanals begonnen. Früher wurden sie Oberer Schirwan- und Oberer Garabagh-Kanal genannt. Da es jedoch keine Unteren Schirwan- und Unteren Garabagh-Kanäle gab, beschlossen wir, sie einfach Schirwan- und Garabagh-Kanäle zu nennen. Das heißt, wenn diese Kanäle in Betrieb gehen, werden vielleicht 200–300 Tausend Hektar Land mit Wasser versorgt werden. Auf diesen Flächen muss jedoch ein modernes Netz aufgebaut werden, und dies ist ebenfalls im staatlichen Programm vorgesehen. Moderne Bewässerungssysteme werden derzeit – was ebenfalls dank staatlicher Unterstützung möglich wurde – auf 130 Tausend Hektar angewendet. Ziel ist es, dies auf 300 Tausend Hektar zu erhöhen. Wenn auf 300 Tausend Hektar moderne Bewässerungssysteme eingerichtet werden, stellen Sie sich vor, wie stark die Produktivität steigen könnte.

Was die Produktivität betrifft, so gab es in den letzten Jahren hier einen Anstieg, und wir bewerten dies hoch. Zum Beispiel im Getreideanbau: Heute werden bei uns 3,2 Tonnen pro Hektar geerntet. In früheren Jahren waren es ungefähr 2 Tonnen, vielleicht etwas mehr. Ziel ist es, dies auf 5 Tonnen zu erhöhen.

Baumwollanbau. Wie erwähnt, lag die Produktivität bei uns nur bei 1 Tonne pro Hektar; durch die geleistete Arbeit ist sie auf 3,6 Tonnen gestiegen. Dies ist, selbst wenn man alle Zeiträume einschließlich der Sowjetzeit betrachtet, das höchste Ergebnis. Ziel ist es jedoch, mindestens 5 Tonnen pro Hektar zu erzielen. In diesem Fall werden auf den 100 Tausend Hektar, auf denen Baumwolle angebaut wird, 500 Tausend Tonnen Baumwolle produziert werden. Natürlich befassen wir uns auch mit der anschließenden Verarbeitung. Garn und anschließend Fertigprodukte – es muss das Ziel gesetzt werden, dass wir keine Rohbaumwolle exportieren, sondern Fertigprodukte herstellen und exportieren. In diese Richtung werden bereits Arbeiten durchgeführt. Neue Fabriken müssen errichtet werden, und ich lade Investoren dazu ein.

Intensiver Obstbau. Auch hier sehen wir positive Ergebnisse, einschließlich in den befreiten Gebieten. Die Obstplantage in der Nähe des Dorfes Aghali. Als ich kürzlich in Zangilan war, wurde mir mitgeteilt, dass von dort bereits exportiert wird. Das heißt, intensiver Obstbau muss insbesondere in den Regionen, in denen Obst angebaut wird, die wichtigste Priorität sein, und das Ziel besteht darin, auf 20 Tausend neuen Hektar Plantagen nach dem Prinzip des intensiven Obstbaus anzulegen.

Gewächshauskomplexe. Heute verfügen wir über Gewächshäuser auf einer Fläche von 1500 Hektar, weitere 500 Hektar sollen hinzukommen. Natürlich verlassen wir uns auch hier in erster Linie auf die Tätigkeit des privaten Sektors.

Mit Fleisch, Milch und Geflügelfleisch müssen wir uns zu 100 Prozent selbst versorgen. Ich habe die Zahlen genannt, ungefähr 80–90 Prozent werden erreicht. Ich denke, es gibt Möglichkeiten, dies auf 100 Prozent zu steigern, und dieses Programm soll, wie gesagt, kurzfristig sein und die Jahre 2026–2030 umfassen. Wenn wir berücksichtigen, dass das Jahr 2026 bereits fast zur Hälfte vergangen ist, bleiben für die Umsetzung dieses Programms nur noch viereinhalb Jahre. Deshalb müssen in diesem Jahr Mittel für die Finanzierung des Programms über staatliche Kanäle bereitgestellt werden.

Ich weise die Regierung an, Mittel bereitzustellen, und verschiedene Institutionen müssen natürlich auch aktiv mit dem privaten Sektor arbeiten – das Landwirtschaftsministerium, die Regierung, anschließend die Präsidialverwaltung, das Wirtschaftsministerium und andere Stellen. Es wurden ungefähre Berechnungen angestellt. Natürlich ist es sehr schwierig, dies bereits jetzt genau zu sagen. Aber die vorläufigen Berechnungen zeigen, dass für die Umsetzung der über staatliche Kanäle vorgesehenen Maßnahmen mehr als 2 Milliarden Manat erforderlich sein werden, während der Anteil des privaten Sektors mehr als ungefähr 3 Milliarden Manat betragen wird. Das ist eine sehr große Summe. Besonders wenn man bedenkt, dass wir dies innerhalb von nur viereinhalb Jahren umsetzen müssen. Deshalb müssen wir unmittelbar nach der Verabschiedung des Programms mit den Arbeiten beginnen.

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Die Sitzung wurde mit Diskussionen fortgesetzt.

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Die Sitzung wurde anschließend mit Diskussionen fortgesetzt.