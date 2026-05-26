SOCAR und COOEC beraten über mögliche Zusammenarbeit

Der Vizepräsident der Staatlichen Ölgesellschaft Aserbaidschans (SOCAR), Babak Huseynov, hat sich mit Wang Wei, stellvertretender Generaldirektor des chinesischen Offshore-Öltechnikunternehmen (COOEC), getroffen.

Beim Treffen erörterten die Seiten mögliche Partnerschaftsperspektiven zwischen beiden Unternehmen und betonten die Bedeutung eines weiteren Ausbaus der Zusammenarbeit. In diesem Zusammenhang wurden auch potenzielle Kooperationsbereiche im Rahmen des Projekts zur vollständigen Erschließung des Absheron-Feldes diskutiert.

Den Gästen wurden zudem ausführliche Informationen über die strategischen Ziele von SOCAR sowie über die an Land und offshore umgesetzten Energieprojekte präsentiert. Darüber hinaus tauschten die Seiten Meinungen zu weiteren Fragen von beiderseitigem Interesse aus.