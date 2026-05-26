Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva besuchen Kinderheim in Lankaran

Baku, 26. Mai, AZERTAC

Die Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung Leyla Aliyeva und Leiterin des Bakuer Medienzentrums Arzu Aliyeva haben das Kinderheim Nr. 5 „Osman Mirzayev“ in Lankaran besucht.

Sie trafen sich mit den dort lebenden Kindern, nahmen gemeinsam an Töpferarbeiten teil und überreichten Geschenke. Zudem sahen sie sich zusammen mit den Kindern Animationsfilme an, darunter Folgen der Zeichentrickserie „Isi und Piti“. Die Veranstaltung sollte die kreative Entwicklung und die sinnvolle Freizeitgestaltung der Kinder fördern.