US-Präsident: Wir unterstützen weiterhin dauerhaften Frieden zwischen Aserbaidschan und Armenien

Baku, 26. Mai, AZERTAC

US-Präsident Donald Trump erklärte in einem Glückwunschschreiben an Präsident Ilham Aliyev zum Unabhängigkeitstag Aserbaidschans, dass die Vereinigten Staaten weiterhin eine dauerhafte Friedenslösung zwischen Aserbaidschan und Armenien unterstützen.

Er begrüßte die Fortschritte im Friedensprozess, darunter die Grenzabgrenzung, die Freilassung von vier armenischen Gefangenen im Januar 2026, Treibstofflieferungen nach Armenien sowie die „Friedensbrücke“-Initiative („Peace Bridge“) zwischen den Zivilgesellschaften beider Länder.

Zudem betonte er die Absicht, die strategische Partnerschaft mit Aserbaidschan auch künftig weiter zu stärken.