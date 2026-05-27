Unabhängigkeitstag Aserbaidschans feierlich in Berlin gefeiert

Berlin, 27. Mai, AZERTAC

Anlässlich des Unabhängigkeitstages Aserbaidschans am 28. Mai hat die aserbaidschanische Botschaft in Deutschland in Berlin einen offiziellen Empfang veranstaltet. An der Feier im Aserbaidschanischen Kulturzentrum nahmen rund 400 Gäste teil, darunter Vertreter des Auswärtigen Amtes Deutschlands, Bundestagsabgeordnete, Botschafter verschiedener Länder sowie Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur und Medien.

Der Botschafter Aserbaidschans in Deutschland, Nasimi Aghayev, betonte in seiner Rede die historische Bedeutung der Aserbaidschanischen Demokratischen Republik als erste parlamentarische und säkulare Republik in der muslimischen Welt. Er erklärte, dass sich Aserbaidschan unter Präsident Ilham Aliyev zu einem bedeutenden und international angesehenen Staat entwickelt habe. Zudem informierte er über die Wiederaufbauarbeiten in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten sowie die Friedensagenda des Landes.

Der Leiter der Europa-Abteilung des Auswärtigen Amtes, Botschafter Christoph Israng, übermittelte die Glückwünsche von Außenminister Johann Wadephul zum Unabhängigkeitstag. Er bezeichnete Aserbaidschan als wichtigen Partner Deutschlands und hob die dynamische Entwicklung der bilateralen Beziehungen hervor.

Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung vom Ensemble des Berliner Symphonieorchesters sowie der Jazzgruppe „Caucasian Consort“.