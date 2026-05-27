Rote Mohnblumen schmücken Frühlingslandschaft von Ismayıllı

Ismayıllı, 27. Mai, AZERTAC

Entlang der Straße Baku–Schamachi–Yewlach im Rayon Ismayıllı bietet sich derzeit ein beeindruckendes Naturschauspiel. Zwischen den sanft wehenden grünen Getreidefeldern leuchten zahlreiche rote Mohnblumen und verleihen der Landschaft eine ganz besondere Atmosphäre.

Die farbenprächtige Kulisse erinnert an ein lebendiges Gemälde und zieht sowohl Einheimische als auch Besucher in ihren Bann. Viele Reisende halten unterwegs an, um die Schönheit des Frühlings zu genießen und unvergessliche Erinnerungsfotos aufzunehmen.

Die roten Mohnblumen, die sich harmonisch in die weiten grünen Felder einfügen, sind zu einem der schönsten Symbole des Frühlings in Aserbaidschan geworden. Gleichzeitig rufen Landwirte dazu auf, die Natur und die Felder mit Sorgfalt zu behandeln, damit diese einzigartige Schönheit erhalten bleibt.