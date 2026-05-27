Außenminister Bayramov informiert UN-Generalsekretär über Normalisierungsprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien

Baku, 27. Mai, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov ist mit UN-Generalsekretär António Guterres zusammengetroffen. Das Gespräch fand am Rande einer offenen Debatte des UN-Sicherheitsrat in New York statt.

Die Seiten erörterten die Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und den Vereinten Nationen sowie die Sicherheitslage im Südkaukasus. Dabei wurde auch die erfolgreiche Ausrichtung des Weltstädteforums in Baku gewürdigt.

Minister Bayramov informierte den UN-Generalsekretär zudem über die Schritte zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien, Wiederaufbauprojekte in den befreiten Gebieten sowie die anhaltende Gefahr durch nicht kartierte Landminen.