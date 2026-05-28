Präsident Ilham Aliyev: Unabhängigkeit ist ein großes Gut, eine große Errungenschaft

Baku, 28. Mai, AZERTAC

„Die Unabhängigkeit ist ein großes Gut, eine große Errungenschaft. Doch wahre Unabhängigkeit besteht dann, wenn ein Land eine unabhängige Politik führen kann. Aserbaidschan gehört zu diesen Ländern.“

Wie AZERTAC berichtet, sagte dies der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, bei einem Treffen mit Bewohnern des Dorfes Boyuk Galaderesi in Schuscha.

Das Staatsoberhaupt erklärte zudem: „Heute gibt es weltweit nahezu 200 unabhängige Staaten. Doch man kann nicht sagen, dass jeder von ihnen tatsächlich unabhängig ist. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes ein unabhängiger Staat. Denn wir bestimmen unser Schicksal selbst und führen unsere Politik eigenständig im Interesse des Volkes und des Staates sowie auf der Grundlage des Schutzes nationaler Interessen.“