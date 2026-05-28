Aserbaidschans Unabhängigkeitstag in Paris gefeiert

Paris, 28. Mai, AZERTAC

In Paris wurde ein Empfang anlässlich des Unabhängigkeits- und Tags der Streitkräfte Aserbaidschans veranstaltet, organisiert von der aserbaidschanischen Botschaft in Frankreich, der Ständigen Delegation bei der UNESCO und dem Büro des Militärattachés.

Unter den Gästen waren französische Regierungsvertreter, Abgeordnete, Diplomaten sowie UNESCO-Generaldirektor Khaled El-Enany.

Eröffnet wurde die Veranstaltung mit den Nationalhymnen Aserbaidschans und Frankreichs. Anschließend sprachen Botschafterin Leyla Abdullayeva, der Ständige Vertreter bei der UNESCO Elman Abdullayev sowie Militärattaché Javid Abdullayev.

In den Reden wurden die historische Bedeutung der Aserbaidschanischen Demokratischen Republik, die Entwicklung des Landes nach 1991 sowie die aktuelle Politik unter Präsident Ilham Aliyev hervorgehoben.