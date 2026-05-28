Außenminister: USA würdigen Aserbaidschans Engagement für dauerhaften Frieden im Südkaukasus

Washington, 28. Mai, AZERTAC

Der Außenminister der Vereinigten Staaten, Marco Rubio, hat dem aserbaidschanischen Volk im Namen der Vereinigten Staaten zum Unabhängigkeitstag gratuliert.

„Im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika gratuliere ich dem aserbaidschanischen Volk zu Ihrem Unabhängigkeitstag.

Im vergangenen Jahr haben wir unsere Beziehungen zu einer Strategischen Partnerschaft ausgebaut, deren Höhepunkt die Unterzeichnung einer Charta über die Strategische Partnerschaft durch Vizepräsident JD Vance und Präsident Ilham Aliyev in Baku war. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft durch den Ausbau regionaler Konnektivität, wirtschaftlicher Beziehungen und der Sicherheitszusammenarbeit weiter zu stärken.

Die Vereinigten Staaten würdigen Aserbaidschans Engagement für einen dauerhaften Frieden im Südkaukasus und freuen sich darauf, unsere Zusammenarbeit in diesen Bereichen fortzusetzen. Wir sehen der weiteren Vertiefung unserer Partnerschaft im kommenden Jahr und darüber hinaus mit Zuversicht entgegen“, erklärte Marco Rubio in einer vom Außenministerium veröffentlichten Pressemitteilung.