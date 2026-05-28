Staatliches Flaggenmuseum: Geschichte, Stolz und Sieg VIDEO

Die Fahne ist meine Würde, meine nationale Identität…

Baku, 28. Mai, AZERTAC

Das auf dem Platz der Staatsflagge in Baku gelegene Flaggenmuseum öffnete erstmals im Jahr 2010 seine Türen für Besucher. Im Zusammenhang mit den groß angelegten Rekonstruktions- und Restaurierungsarbeiten auf dem Platz stellte das Museum 2017 seinen Betrieb vorübergehend ein und wurde wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Der vollständig erneuerte Museumskomplex wurde am 8. November 2024 – am Tag des Sieges – erneut präsentiert.

Das Museumsgebäude, das eine symbolische Bedeutung trägt, wurde in Form eines achtzackigen Sterns gebaut und befindet sich direkt unter dem Sockel des Fahnenmastes.

Das nach den Projekten aserbaidschanischer Architekten und Designer geschaffene Museum besteht aus 6 Ausstellungssälen. In den Ausstellungssälen werden die Flaggen der Staaten und Khanate, die in verschiedenen Epochen auf dem Gebiet Aserbaidschans existierten, Flaggenspitzen, Herrschaftssymbole, Waffen, alte Münzen sowie die Wappen aserbaidschanischer Städte des 19. Jahrhunderts ausgestellt.

Unsere Unabhängigkeit, deren Grundstein am 28. Mai 1918 gelegt wurde, ist heute im Schatten unserer auf dem Platz der Staatsflagge wehenden Trikolore noch majestätischer und unerschütterlicher.