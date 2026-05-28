Belarussische Nationalbibliothek erstrahlt in den Farben der aserbaidschanischen Flagge

Baku, 28. Mai, AZERTAC

Anlässlich des Unabhängigkeitstages Aserbaidschans am 28. Mai wurde an der Fassade der Belarussischen Nationalbibliothek eine spezielle Videoprojektion gezeigt.

Die Bibliothek, eines der Wahrzeichen der Stadt Minsk, wurde dabei in den Farben der aserbaidschanischen Flagge sowie mit Symbolen der Unabhängigkeit beleuchtet.

Das Projekt wurde auf Initiative und mit Organisation des Aserbaidschanischen Handelshauses in Belarus umgesetzt und stieß bei Einwohnern und Gästen der Hauptstadt auf großes Interesse.

Die Initiative gilt als ein Beitrag zur Freundschaft zwischen Aserbaidschan und Belarus sowie zur internationalen Präsentation der historischen und nationalen Werte des Landes.