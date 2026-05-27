Unabhängigkeitstag Aserbaidschans und Vermächtnis der ADR in Wien gewürdigt

Wien, 27. Mai, AZERTAC

In Wien ist anlässlich des Unabhängigkeitstages und des Tages der Streitkräfte Aserbaidschans ein offizieller Empfang veranstaltet worden. Die Feier wurde von der Botschaft Aserbaidschans in Österreich organisiert.

Der Botschafter Aserbaidschans in Österreich, Rövschän Sadigbeyli, sprach über das Vermächtnis der Aserbaidschanischen Demokratischen Republik und bezeichnete sie als wegweisenden Staat, der trotz seines kurzen Bestehens die Grundlagen der modernen aserbaidschanischen Staatlichkeit geschaffen habe.

Die Direktorin für politische Angelegenheiten im österreichischen Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, Hannah Liko, hob die engen Beziehungen zwischen beiden Ländern hervor. Sie verwies auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit, darunter die Tätigkeit von SOCAR in Österreich sowie österreichischer Unternehmen in Aserbaidschan. Zudem kündigte sie politische Konsultationen zwischen den Außenministerien beider Länder für Juli an.

Die Veranstaltung wurde mit einem Kulturprogramm fortgesetzt.