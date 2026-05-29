Preis von Azeri Light gefallen
Baku, 29. Mai, AZERTAC
Der Preis der aserbaidschanischen Rohölsorte Azeri Light ist an den Börsen gefallen.
AZERTAC zufolge kostete ein Barrel des aserbaidschanischen Rohöls 100,57 US-Dollar. Das waren 1,73 US-Dollar oder 1,7 Prozent weniger als am Vortag.
Hier sei erwähnt, dass im Juli 2008 der Preis für ein Barrel des aserbaidschanischen Öls auf den höchsten Stand kletterte und 149,66 Dollar kostete.
Der Preis für das aserbaidschanische Öl erreichte am 21. April (2020) seinen niedrigsten Preis und kostete 15,81 Dollar.
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