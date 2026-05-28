Ukrainisches Außenministerium: Wir gratulieren Aserbaidschan, unserem treuen Freund und strategischen Partner

Kiew, 28. Mai, AZERTAC

„Wir gratulieren Aserbaidschan, unserem treuen Freund und strategischen Partner, herzlich zum Unabhängigkeitstag“, erklärte das Außenministerium der Ukraine in einem Beitrag in den sozialen Medien anlässlich des Unabhängigkeitstages Aserbaidschans am 28. Mai.

„Wir schätzen die Unterstützung und Solidarität Aserbaidschans gegenüber der Ukraine sowie die humanitäre Hilfe für unser Land hoch ein. Wir hoffen auf eine nachhaltige positive Dynamik in unseren bilateralen Beziehungen und auf eine Zusammenarbeit in allen Bereichen“, hieß es in dem Beitrag des ukrainischen Außenministeriums.

Emil Huseynli