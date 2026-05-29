Oldtimer-Festival am Baku-Boulevard

Baku, 29. Mai, AZERTAC

Am 6. und 7. Juni findet am Baku-Boulevard das Festival „Classics & Supercars“ statt.

Die Veranstaltung wird gemeinsam von der Aserbaidschanische Automobilföderation und Nazar Holdings organisiert und im Nationalen Seaside-Park ausgetragen.

Während des zweitägigen Festivals werden klassische Fahrzeuge, Sportwagen und Supercars aus verschiedenen Ländern und Epochen präsentiert. Der Eintritt ist kostenlos.