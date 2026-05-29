Delegation der aserbaidschanischen Militärpolizei besucht Litauen

Baku, 29. Mai, AZERTAC

Eine Delegation der Militärpolizei des aserbaidschanischen Verteidigungsministeriums hat im Rahmen der bilateralen Zusammenarbeit Litauen besucht.

In Vilnius tauschten sich die beiden Seiten über die Arbeit der Militärpolizei, die Zusammenarbeit im Rahmen der NATO sowie künftige Kooperationsmöglichkeiten aus. Dabei wurde die Bedeutung gemeinsamer Aktivitäten und des Erfahrungsaustauschs für die professionelle Ausbildung des Personals hervorgehoben.