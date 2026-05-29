Vance: „Hoffentlich werden wir weitere Fortschritte erzielen und der Präsident wird in der Lage sein, das Abkommen zu billigen“

Baku, 29. Mai, AZERTAC

Als einer der wichtigsten Verhandler hat US-Vizepräsident JD Vance die Hoffnungen auf eine Einigung zwischen Washington und Teheran genährt. Bei den Verhandlungen über eine Verlängerung des aktuellen Waffenstillstandes seien „viele Fortschritte“ gemacht worden, sagte Vance am Donnerstag (Ortszeit) vor Journalisten.

„Es geht im Moment hin und her wegen einiger sprachlicher Details“, sagte Vance. Dabei steht den Angaben zufolge vor allem das iranische Atomprogramm im Fokus. „Hoffentlich werden wir weitere Fortschritte erzielen und der Präsident wird in der Lage sein, das Abkommen zu billigen.“ So weit sei es aber noch nicht, fügte Vance hinzu: „Es ist schwer vorherzusagen, wann genau oder ob der Präsident unterschreiben wird.“

Die vorläufige Einigung sieht nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP eine Verlängerung der Waffenruhe um 60 Tage vor. Erstmals seit Kriegsbeginn Ende Februar wollen beide Seiten zudem wieder vertieft über das iranische Atomprogramm verhandeln.