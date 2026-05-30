Tennis-Teenager schmeißt Djokovic bei French Open raus
Baku, 30. Mai, AZERTAC
Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic ist bei den French Open in Paris ausgeschieden. Der 39-jährige Serbe musste sich nach einer 2:0-Satzführung gegen den halb so alten Brasilianer João Fonseca (19) mit 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7 geschlagen geben. Nach 4:53 Stunden stand sein überraschendes Drittrunden-Aus im Fünfsatzkrimi fest.
Fonseca, der schon länger als großes Talent auf der Tour gilt und auf dem 30. Platz der Weltrangliste liegt, ist der erste Teenager überhaupt, der Djokovic auf der Grand-Slam-Bühne schlagen konnte.
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