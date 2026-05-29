In Rom Unabhängigkeitstag Aserbaidschans gefeiert: Italienische Vertreter würdigen strategische Partnerschaft

Baku, 29. Mai, AZERTAC

Die Botschaft Aserbaidschans in Italien hat gemeinsam mit dem Kulturzentrum der Botschaft und des Ölkonzerns SOCAR im bekannten Nationalen Etruskischen Museum in Rom eine Veranstaltung anlässlich des Unabhängigkeitstages am 28. Mai organisiert.

Wie die Botschaft AZERTAC mitteilte, fand im Rahmen der Veranstaltung auch die offizielle Präsentation von „SOCAR Italia“ statt.

Der Botschafter Aserbaidschans in Italien, Raschad Aslanov, sprach über die historische Bedeutung des Unabhängigkeitstages und hob die Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Italien hervor.

Der stellvertretende italienische Außenminister Edmondo Cirielli sowie die Vizepräsidentin des italienischen Senats, Licia Ronzulli, bezeichneten Aserbaidschan als wichtigen Partner Italiens und würdigten die strategische Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern.

Auch der Präsident von SOCAR, Rovschan Najaf, betonte die erfolgreiche Entwicklung der bilateralen Beziehungen.

Die Veranstaltung wurde mit einem Konzertprogramm aserbaidschanischer Musiker fortgesetzt.