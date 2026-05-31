Unabhängigkeitstag Aserbaidschans in Los Angeles gefeiert

Baku, 31. Mai, AZERTAC

Im Wende Museum in Los Angeles ist ein Empfang anlässlich des Unabhängigkeitstags Aserbaidschans am 28. Mai ausgerichtet worden.

Wie das aserbaidschanische Generalkonsulat mitteilte, nahmen mehr als 250 Gäste teil, darunter lokale Amtsträger, Vertreter föderaler Institutionen, Generalkonsuln verschiedener Länder, Vertreter aus Wissenschaft und Kultur, Medien sowie Mitglieder der aserbaidschanischen und weiterer ethnische Religionsgemeinschaften.

Zu Beginn der Veranstaltung wurden die Nationalhymnen Aserbaidschans und der Vereinigten Staaten vom jungen Musiker Nail Gurbanov dargeboten.

In seiner Rede würdigte Generalkonsul Vugar Gurbanov die historische Bedeutung der Aserbaidschanischen Demokratischen Republik als erste demokratische Republik im muslimischen Osten. Er hob zudem die Entwicklung des Landes seit der Wiedererlangung der Unabhängigkeit 1991 sowie die Reformen unter der Führung des Nationalleaders Heydar Aliyev und Präsident Ilham Aliyev hervor.

Bürgermeister der Städte Culver City und Inglewood überreichten Proklamationen an das Generalkonsulat. Begleitet wurde die Feier von einer Ausstellung mit Werken des Künstlers Nazim Hajiyev sowie einem Kulturprogramm mit Musik und Tanz aus Aserbaidschan.